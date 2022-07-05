O hikâyeden anne vasiyeti çıktı

Hüseyin KAÇAR

Avustralya’da 40 yıl doktorluk yapan 65 yaşındaki Dr. Zeki Sağdıç, yıllar sonra Karadenizli eşi Yasemin Sağdıç ile ana vatanına döndü. Sağdıç, Ağustos ayında açılacak olan sağlık merkezinde Midyatlılara hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşayacağını söyledi.

Midyat doğumlu Süryani asıllı Dr. Zeki Sağdıç, ilk ve ortaokulu Midyat’ta bitirdikten sonra, Elazığ’ın Keban İlçe Lisesini tamamladı. Ardından, Almanya’nın başkenti Berlin’de tıp eğitimini tamamlayan Dr. Zeki Sağdıç, Almanya ve Avustralya’da yaklaşık 40 yıl Aile Hekimliği yaptı. Yaklaşık 6 yıl önce hayatını kaybeden annesinin ‘oğlum Midyat’ta doktorluk yap’ isteğini yerine getiren Süryani asıllı Dr. Sağdıç, SABAH’a konuştu.

Midyat 2’nolu Aile Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Zeki Sağdıç, “Daha önceki yıllar olsaydı bu kararı ertelerdim. Ama artık buralarda eskisi gibi korku yok. Huzur var, güven var, sevgi var. Buraların artık Avrupa’dan bir farkı yok, yaşanabilecek ortam var” ifadelerini kullandı.

“BURADA DOKTORLUK YAPMAM İÇİN YETKİLİLER BANA DESTEK OLDU”

Eşinin de Türkiye’ye Midyat’ta yerleşip doktorluk yapmam yönünde isteği olduğunu belirten Dr. Zeki Sağdıç, “Midyat’tı daha önce eşimle bir iki sefer gelmiştik. Midyat’tı istiyordu, arzuluyordu. Eşim de burada Doktorluk yapmam için baya destek oldu. O konuda mutluyum tabi.

Ben Süryani olarak doğdum. Midyat’ta Süryaniler, Ezidiler ve Müslümanlar var. Üç dinin bir arada yaşadığı bir birlerine saygılı hem sevgi çerçevesinde yaşıyorlar. Bura da başlamam için herkes ellerinden geleni yaptılar. O kadar güzel oldu ki tarif edemem. Yetkili birimlerde ellerinde geleni yaptı. Onların emeği olmasaydı bu şekilde olmazdı.

Hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel duygular yaşattılar bana” dedi. Midyatlıların kendilerini çok iyi karşıladığını belirten Dr. Zeki Sağdıç, “Görev yapacağım aile sağlık merkezi ağustos ayında açıldıktan sonra Midyatlı hemşerilerime hizmet vermenin gururunu yaşayacağım” şeklinde konuştu.

“BUNDAN SONRAKİ YAŞAMIMIZI BURADA SÜRDÜRECEĞİZ”

Dr. Sağdıç’ın emekli memur olan eşi Yasemin Sağdıç ise, “Eşim bana bu kararını söyleyince hiç tereddüt etmeden olumlu karşıladım. Bundan sonraki hayatımızı Midyat’ta, Türkiye’de geçirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Sabah Gazetesi