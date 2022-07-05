İzmit’te cemevlerinin yasal statüsü ile ilgili madde AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi

İzmit Belediye Meclis toplantısında cemevlerinin yasal statüsüne ilişkin madde AKP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Meclisi izlemek için gelen Alevi yurttaşlar çıkan karara tepki gösterdi.

İzmit Belediye Meclis toplantısında cemevlerinin yasal statüsüne ilişkin madde AKP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin toplantısında olması dolayısıyla katılmadığı meclise Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş başkanlık etti.

Kardaş’ın başkanlığında toplanan mecliste son gündem maddesi olan cemevlerinin yasal statüsünün tanınmasıyla ilgili konu görüşülürken gergin anlar yaşandı. Meclisi izlemek için gelen Alevi yurttaşlar çıkan karara tepki gösterdi.

HELALLİK İSTEYİP RET OYU KULLANDI

AKP’li meclis üyesi Muharrem Tutuş bir önceki meclis toplantısında yaşanan gerginlikten dolayı üzgün olduğunu ifade ederek; “Benim köyümden alevi yurttaşlarımızın köylerinin arabaları geçer. Çocukluğumdan beri bu kültürü tanıyorum, Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerinden önce helalleştiğini kucaklaştığını biliyorum. Geçen ayki mecliste Başkan hanımın tahrikiyle bana seslenen arkadaşlar oldu. O arkadaşlar her kimse helalleşmek istiyorum. Keşke Başkan 2. kez bu konuyu buraya getirmeseydi. Tavşantepe’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cemevi yaptı, İzmit Belediyesi de yapsın. Engel var mı yok. Söyleyeceğimizi söyledik. Bu meclisin konusu değil, bizim açımızdan ilkesel bir meseledir. Ne cemevleri ne Alevi vatandaşlarla ilgilidir. Bu ilkesel tavrımızın İzmit’te yaşayan hiçbir Alevi vatandaşlarımızla ilgisi yoktur” dedi.

LÜTUF DEĞİL, HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

Bu sözler üzerine konuşan meclis üyesi Devrim Bal ise “Evet bu konu TBMM’nin konusudur bu konuda hemfikiriz ama hemfikir olmadığımız bir konu bu meselenin yerel yönetimlerin konusu olmadığıdır. Belediyeler idari ve mali özerkliğe sahip, biz de diyoruz ki madem öyle Alevi yurttaşların bu hakkını tanıyalım. Nazilli Belediyesi MHP’li bir başkan döneminde bu madde oy birliğiyle geçirildi. Mersin’de ve başka pek çok yerde aynı şekilde kabul edildi. Bu kararlar sonrası ortalık mı karıştı? Türkiye mi karıştı? En ufak bir tatsızlık duydunuz mu? Soruyorum size cemevleri ibadethane mi değil mi? Eğer cevabınız evetse gelin bu kararı oy birliğiyle alalım. Cami yaparken, kilise, havra yaparken karar almak zorunda mıyız? Alevi toplumu yurttaş değil mi? Vergisini ödemiyor mu? Yerellerinde konusudur, değil demek bundan kaçmak demektir. Konya Selçuk, Kağıthane Belediyesi kararlar almışlar. 300’e yakın belediye bu kararı almış. Neden acılarla anılan, Alevilerin katledildiği Temmuz ayında bu karara imza atmayalım.” dedi.

Bal meclisten çıkan karar ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek; “Biz burada ne karar alırsak alalım, cemevlerinin ibadethane olup olmadığına TBMM’de, diyanette, biz de karar veremeyiz. Burada alınan karar sadece bu inanca saygı duymak ve bunu tanımak anlamına gelecektir” dedi.

AKP’LİLERİN OYLARI İLE REDDEDİLDİ

Söz konusu madde AKP’lilerin oyları ile reddedildi. Meclisi izlemek için gelen Alevi yurttaşlar ise çıkan karara tepki gösterdi, helallik isteyen AKP’li üyeye haklarını helal etmedi. Tepkiler dakikalarca sürdü.

İzmit Belediye Meclisinde cemevlerinin yasal statüsüne ilişkin madde AKP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.



Meclisi izlemek için gelen Alevi yurttaşlar çıkan karara tepki gösterdi, helallik isteyen AKP'li üyeye haklarını helal etmedi



📹 @gzdemeydan

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Meclis toplantısının ardından basın açıklaması yapan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt ise “ Buna benzer durumlar Türkiye’nin dört bir yanında yaşanıyor. AİHM’ in aldığı karar yerine getirilmiyor. Zaten bu karar Ankara’da kanuna bağlansa bu konuların hiçbiri buralarda konuşulmaz. AKP Meclis üyesinin konuşmasında dile getirdiği şeye değinmek istiyorum. Biz dilenci değiliz biz buraya cemevi yapılsın diye gelmedik. Böyle bir talebimiz olsa kimse bize yol yöntem göstermesin. Biz buraya cemevlerinin statüsünün tanınması için geldik. Lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. “Ben helalleşeceğim, dışarıda sarılacağım” diyenler önce kendi mekanında helalleşecek. Bugün bir kez daha samimi olmadıklarını gördük. Eşit yurttaşlık, eşit bir anayasa yalnız Aleviler için değil bu coğrafyada yaşayan tüm mazlum halklar için olmazsa olmazdır. Hakkın halka gönderdiği rızkı hakça dağıtmak, zorundasınızdır. Yıllardır verdiğim verginin inançsal boyutunu hem şahsım hem kurumum adına helal etmiyorum. Aleviler sizden para istemiyor, yasal statü istiyor. Bugün cemevlerinin elektriği kesiliyor, üstelik morgumuzda beyitimiz varken; işte öyle bir vicdansızlık” dedi.

Mecliste yaşananların Alevi yurttaşların umudunu kırmaması gerektiğini belirten Kurt “Aleviler bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Kimse bizim dedelerimizi Kerbela’ ya götürmesin, kimse bizim gençlerimizi Hacıbektaş’ta gençlik kampı adı altında asimilasyona çağırmasın. Burada olan dayanışma gösteren bütün kurumlara teşekkürü bir borç bilirim. Şunu da belirteyim ağacı yiyen kurt içinde olur. Bölgemizde bulunan Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı’nın şubeleri AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sarmaş dolaş olursa bu meclisten böyle karar çıkmasına şaşırmamak lazım” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/465284/izmitte-cemevlerinin-yasal-statusu-ile-ilgili-madde-akpli-meclis-uyelerinin-oylariyla-reddedildi