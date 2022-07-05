HDP’li Sürücü: Hanefiş Kilisesi’nin tarihten silinmesine adeta göz yumuluyor

HDP Milletvekili Ayşe Sürücü, Urfa’nın Viranşehir ilçesindeki Hanefiş Kilisesi’nin tarihten silinmesine göz yumulduğunu söyledi.

DUVAR – HDP Milletvekili Ayşe Sürücü, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Urfa’nın sahip olduğu tarihi yapılarıyla turizm kenti olduğunu ancak bu özelliğinin yeterince yansıtılamadığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, kentte bulunan bazı tarihi yapıları kaderine terk ettiğini ileri süren Sürücü, bunların başında Viranşehir’deki Hanefiş Kilisesi’nin gediğini, ‘dünyanın ilk kilisesi’ olarak bilinen yapının bakımsızlıktan metruk durumda olduğunu öne sürdü.

AA’daki habere göre bakanlığın turizme açmadığı alanın, tarihten silinmek üzere olduğunu söyleyen Sürücü, “Hanefiş Kilisesi, güneşe tapan Şemsilere, Ezidilere, Hıristiyanlara ve Müslümanlara ev sahipliği yapmıştır. Dinler tarihine ışık tutabilecek niteliğe sahip olan bu kıymetli alanın araştırmacılara açılması gerekmektedir. Dünya kültür mirasına kazandırılması gereken Hanefiş Kilisesi’nin tarihten silinmesine adeta göz yumuluyor. Viranşehir’de bulunan tarihi zenginliği henüz ölçülememiş Hanefiş Kilisesi’ne neden gereken özen gösterilmiyor? Yetkilileri sorumluluğunu yerine getirmeye ve gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar