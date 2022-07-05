ABD, Ezanın Kamuya Açık Olarak Yayınlanmasına İzin Verdi

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ABD şehri geçtiğimiz günlerde, tüm yıl boyunca ezanın kamuya açık olarak yayınlanmasına izin veren bir kararı kabul etti.

Aslı Kılıç

Rahip Jane Buckley-Farlee kısa süre önce Minneapolis kilisesinin Cedar-Riverside semtinde dolaşırken beklenmedik bir şarkı patladı.

Al Jazeera’ya “Cennet gibi gelen bu müziği duydum” dedi. İlk başta ne olduğunu anlamadı – ama birkaç dakika sonra ezan ya da Müslüman ezan olduğunu anladı .

“Bütün binaların arasında yankılanıyordu, ancak tüm trafikte duymak hala biraz zordu” diye hatırladı. “Ama bu beni gülümsetti. Durup dinledim ve sadece gülümsedim. Aptal gibi görünmüş olmalıyım, ama çok hassas ve güzeldi.”

Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde ezanın kamuya açık olarak yayınlanması yaygın olsa da, Minneapolis geçtiğimiz günlerde, belediye meclisinin Mart ayında aldığı bir kararın ardından ABD’de yıl boyunca buna izin veren ilk büyük şehir oldu. Şimdi, çoğu Somali göçmeni olan şehrin binlerce Müslüman sakini, yeni memleketlerinin sokaklarında aynı tanıdık çağrıları duyabiliyorlar – ve sadece kutsal Ramazan ayında değil .

Kararı öneren belediye meclisinin üç kişilik Müslüman grubu üyesi Jamal Osman, “harika bir onur, şehir tarafından Ramazan’ın ilk kez tanınması ve ezanın Minneapolis’te yayınlanabileceğini kabul etmesi” olduğunu söyledi.

Şehrin Cedar-Riverside semtinde, birçok Somalili ve diğer Doğu Afrikalılara ev sahipliği yapan Dar Al-Hicrah Camii, 2020’den bu yana Ramazan ayında ezan yayınlarken, diğerleri şimdi yıl boyunca buna katılmaya hazırlanıyor. İdari direktör Abdullahi Farah, şehrin merkezine yakın Abubakar as-Saddique İslam Merkezi’nde ezanın Eylül ayının sonundan önce çalmaya başlayacağını söyledi.

Farah, Al Jazeera’ya “Saygılı olmak ve yapmadan önce geri bildirimleri dinlemek istiyoruz” dedi ve merkezin önümüzdeki haftalarda bir topluluk danışma etkinliği düzenlemeyi planladığını belirtti.

Farah, beş günlük ezan çağrısının güneşin doğuşuna ve batışına dayandığından, en erken ve en son çağrıların büyük olasılıkla yılın çoğu için dahili olarak kalacağını söyledi. Ses seviyesi, kilise çanlarıyla kabaca aynı olacaktır – duyulabilir ancak mahalleyi rahatsız etmeyecektir.

“Komşularımıza ve daha geniş topluluğa ulaşmak bizim için muazzam bir fırsat ama her şeyden önce Müslümanlar olarak bizim için bir fırsat. Bize evimizi hatırlatıyor, ”dedi İmam Mowlid Ali El Cezire’ye.

“Bize buraya ait olduğumuzu hatırlatıyor. Bize inancımızı saklamadığımızı hatırlatıyor. Bir bakıma güvenimizi ve bu topluluğa aidiyet duygumuzu artırıyor.”

https://www.haber24.com/abd-ezanin-kamuya-acik-olarak-yayinlanmasina-izin-verdi