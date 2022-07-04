“Yandex” Ermenistan’da yeni bir ofis açıyor

“Yandex”, şirketin BDT’deki çalışmalarını koordine etmek için Ermenistan’da 400 çalışanı ile yeni bir ofis açıyor.

Rusya’nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Yandex, şirketin BDT ülkelerindeki faaliyetlerini koordine etmek amacıyla, Ermenistan’da 400’den fazla istihdama sahip, yeni bir ofis açmaya karar verdi.

Yandex, birçok ülkede aynı adı taşıyan internet arama motoru, internet portalı ve web servislerine sahip çok uluslu bir bilgi teknolojisi şirketidir.

“Yandex” arama motoru, işlenen sorgu sayısı bakımından dünyadaki arama motorları arasında dördüncü sıradadır.

Ermenistan Kamu Radyosu