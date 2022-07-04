Vatandaşlık başvuru süresi

Ermenistan vatandaşlığı başvurularının değerlendirme süresi kısaltıldı

Ermenistan polisi, 2022’nin ilk yarısında Ermenistan vatandaşlığı için başvuru sayısında artış gözlemlendiğini bildirdi.

Ocak-Haziran 2021’de Ermenistan vatandaşlığı için başvuru sayısı 3448 iken, 2022’nin aynı dönemi için 9917 başvuru yapıldı.

Araştırmalar, yıl boyunca vatandaşlık başvurularındaki yüzde 300’e varan artışın, esas olarak Rusya Federasyonu’nda yaşayan Ermenilerin, Ermenistan vatandaşlığı ve Ermenistan pasaportu alma talebinden kaynaklandığını ve bunun da Pasaport ve Vize Departmanında büyük kuyruklara neden olduğunu gösterdi.

Pasaport ve Vize Dairesi Başkanlığı Vatandaşlık Dairesi, aşırı yüklenmiş bir halde çalışmasına rağmen, tüm başvuru sahiplerine hizmet verilmesini ve başvuruların yasal süre içinde ve yasaların öngördüğü şekilde işlenmesini sağlamaktadır.

Vatandaşlık başvuruları, 25 Haziran 2022 tarihinden itibaren, 6 aylık süre yerine 90 iş günü içerisinde işleme alınacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu