Türkiye, büyük adımlardan kaçınıyor

Büyük adımlardan kaçınmak için küçük adımlar

Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri, dördüncü toplantının ardından, üçüncü ülke vatandaşlarına kara sınırını geçmeleri için en kısa sürede bir fırsat sağlanması konusunda anlaştılar.

Akademisyen Ruben Safrastyan’a göre taraflar asıl adımı atlamak için küçük adımlar atıyorlar.

Safrastyan, Türkiye’nin üst düzey liderlerinin, süreci Ermenistan-Azerbaycan müzakereleri ile şartlandırdığını kaydederek, bunun, Türkiye’nin küçük bir adım atıp gelişmeleri bekleme politikası olduğunu sözlerine ekledi.

Ermenistan ve Türkiye’nin elçileri, Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan hava kargo taşımacılığının da bir an önce başlatılması konusunda anlaştı.

Ermenistan Kamu Radyosu