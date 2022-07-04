Svenya Schultze, Soykırım Anıtı’nda

Alman bakan Tsitsernakaberd’i ziyaret etti

İki günlük bir ziyaret için Ermenistan’a gelen Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenya Schultze, Ermenistan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Armen Arzumanyan’ın eşliğinde, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti, Ermeni kurbanlarının anıtına çelenk yerleştirdi, ardından ebedi ateşin yanına çiçekler koydu, Ermeni Soykırımı onuruna ve masum kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Svenya Schultze’ye Almanya’nın Ermenistan Büyükelçisi Victor Richter, Ermenistan’ın Almanya Büyükelçisi Viktor Yengibaryan ve bakanın başkanlığındaki heyet üyeleri eşlik etti.

Ermenistan Kamu Radyosu