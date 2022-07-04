Papa Francis: Türkiye’nin, Ukrayna’da barışın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz

“Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini sona erdirmesi için Avrupa’da kimsenin yapmadığını Türkiye yapıyor”

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’a; Türkiye’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini sona erdirmesi ve barışın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir ettiğini söyledi.

11-21 Ağustos’ta Roma’da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası öncesinde, Antonio da Silva başkanlığındaki LEN Yönetim Kurulu üyelerini Papalık Sarayı’na kabul eden Papa Francis, yaptığı konuşmada; “Yaklaşık bir ay sonra Avrupa Yüzme Şampiyonası’nı düzenleyecek olmanız bana huzur veriyor. Zira her büyük spor etkinliği, muhtelif ülkelerin gençleri için özel bir buluşma ve daha iyi bir dünya için umut işaretidir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirten Papa Francis,”Ukrayna’daki savaşın bu spor etkinliğini gölgelemesi sanırım sizleri de üzüyor. Ama yine de bunun, halklar arasındaki savaşın, nefretin ve nükleer tehdidin bulunmayacağı bir dünya için daha fazla çalışmamıza vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Türkiye’nin çok çaba harcadığını ve barış çağrılarının Türkiye’de ilgiyle karşılandığını Papa Francis’e aktardığını belirten Len Başkanvekili Yalçın, “Papa Francis, ‘Avrupa’da kimsenin yapmadığını Türkiye yapıyor. Türkiye, gerçekten barış için çok büyük mücadele veriyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yalçın, mayıs ayı sonunda Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile görüşen Papa Francis’in, “Geçtiğimiz günlerde, Büyükelçiniz ile olan görüşmemizde ona da ifade ettim; Türkiye’nin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Türkiye’ye ve Türk halkına, barışa yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dediğini aktardı. (AA)

T24