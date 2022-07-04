Papa Francis istifa mı ediyor? İlk açıklama geldi￼

Papa Francis, bu ay Kanada’yı ziyaret etme planı olduğunu ve en kısa sürede Moskova ve Kiev’e gidebilmeyi umduğunu söyleyerek yakın gelecekte istifa etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

SELMAN CÖMERT

Papa Francis, Vatikan’daki ikametgahında yaptığı özel bir röportajda, kanser olduğu yönündeki söylentileri de yalanladı. Doktorlarının “kendisine bu konuda hiçbir şey söylemediğini” belirterek şaka yaptı ve ilk kez, kendisini bazı görevleri yapmaktan alıkoyan diz rahatsızlığıyla ilgili ayrıntı verdi.

85 yaşındaki Papa, hiçbir yardımcısı olmadan İtalyanca gerçekleştirilen 90 dakikalık bir görüşmede, ABD Yüksek Mahkemesi’nin geçen ayki kararının ardından kürtajı kınadığını da yineledi.

İSTİFA SÖYLENTİLERİ

Medyada; dünya kardinalleriyle yeni bir Vatikan anayasasını tartışmak üzere yapılacak toplantılar, yeni kardinallerin göreve getirilmesi için bir tören ve İtalya’nın L’Aquila kentine yapılacak bir ziyaret de dahil olmak üzere ağustos ayı sonlarında gerçekleşecek bir dizi olayın, istifa ilanının habercisi olabileceği söylenmişti.

L’Aquila kentinin, 1294’te papalıktan istifa eden Papa 5. Celestine ile doğrudan ilişkisi var. Papa 16. Benedict de 2013’te istifa etmeden dört yıl önce şehri ziyaret etmişti.

Ancak, çeşitli uluslararası ve Kilise meselelerini tartışırken röportaj boyunca dikkatli ve rahat olan Francis istifa edeceği söylentilerine gülüp geçti. Papa Francis, istifa etmenin “aklına hiç gelmediğini” söylerken, daha önceden de belirttiği sağlığı bozulduğu takdirde istifa edebileceği fikrini yineledi.

https://www.karar.com/dunya-haberleri/papa-francis-istifa-mi-ediyor-ilk-aciklama-geldi-1673826