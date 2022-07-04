Nişanyan’dan Cübbeli Ahmet’e iltifatlar: “Zeki, hızlı düşünen bir insan. Sakal güzelliği benle yarışır”

Sevan Nişanyan, Youtube kanalından her Pazar yaptığı “Pazar Sohbeti” yayınında, Ahmet Mahmut Ünlü’nün haftalık sohbetinde kendisinden övgüyle bahsetmesinden memnuniyetini dile getirdi: “Doğrusunu isterseniz hoşuma gitti. Bir kere sakal güzelliği açısından benle yarışır bir zat. Son derece zeki, hızlı düşünen, hızlı reaksiyon veren ve espriden anlayan bir insan olduğu kanısına vardım. Çok geniş bir kesimi akılcı argümanlarla ikna edici pozisyonda olduğunu biliyorum. Bu da yabana atılacak bir şey değil.”

Sevan Nişanyan, yayında Ahmet Mahmut Ünlü için şunları söyledi:

“Sayın ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ adıyla bilinen Ahmet Bey, benden geçen haftaki programında sitayişle bahsetmiş. Doğrusunu isterseniz hoşuma gitti. Doğal olarak hoşuma gitti. Bir kere sakal güzelliği açısından benle yarışır bir zat.

İkincisi, 1-2 kez dinleme fırsatı buldum. Son derece zeki, hızlı düşünen, hızlı reaksiyon veren ve espriden anlayan bir insan olduğu kanısına vardım. Bunlar da olumlu şeyler.

Şüphesiz fikir dünyamız çok farklı yerlerde. Bambaşka bir fikir ve inanç dünyasını temsil ediyoruz.

Yaklaşımlarının veya toplumsal faydasının ne kadar övgüye değer olduğu konusunda kuşkularım var.

Fakat sonuçta zeki bir insan olduğunu ve çok geniş bir kesimi akılcı argümanlarla ikna edici pozisyonda olduğunu biliyorum. Bu da yabana atılacak bir şey değil.”

Ünlü, Nişanyan’ın İsmailağa Cemaati’nin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için “‘Televizyon seyretmek haramdır’ demiş ki, sırf bu sözü bile bu ismin saygı değer bir zat olduğunu kanıtlamaya yeter bence. Bu devirde, bu çağda bu gerçeği dile getirebilmek cesaret ister” sözleri üzerine haftalık sohbetinde şunları söylemişti:

“İnsaflı bir Ermeni. Allah ona iman, hidayet nasip etsin. ‘Mahmut Efendi’nin büyüklüğünü anlamak için “televizyon seyretmek haramdır” demiş olması bile yeter’ diyor. Adam bunları anlıyor da Diyanet’teki adamlar anlamıyor.”

Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından bu anları “Allah’ın işi işte… Nişanyan’a camide dua ettiriyor. Aminler kubbeyi indirecek derecede…” mesajıyla paylaşmıştı.

"Allah'ın işi işte.. Nişanyana cami'de dua ettiriyor. Aminler kubbeyi indiricek derecede.."🙂https://t.co/rHhzPLVs7u — Nisanyan Himself (@NisanyanHimself) July 3, 2022

Serbestiyet