Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf nerelidir? Koca Yusuf neden öldü?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:38

Yusuf İsmail, Bulgaristan sınırlarında yer alan Şumnu kasabasının Karalar köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de İsveç güreş tarihçisi William Baster’a göre 1857 yılında doğmuştur. Babasının adı İsmail’dir. Babası ve dedesi Yusuf’un ilk güreş ustaları oldu.

Koca Yusuf, dönemin ünlü pehlivanlarından Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi.

Koca Yusuf, Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran Kel Aliço ile 1885 yılında güreşti ve berabere kaldı. Bu karşılaşma sonucunda ülkenin başpehlivanlığı unvanını alan Koca Yusuf, Kel Aliço’nun çırağı Adalı Halil’i iki kez üst üste yendi.

Koca Yusuf, doğduğu köy nedeniyle önce “Karalarlı” sonra da “Şumnulu” isimleriyle tanınan serbest güreşin efsanesi, iri gövdesi, becerisi, gücü ve ahlakıyla “Koca” lakabını aldı.

Rıza Tevfik, 1900 yılında “Güreşte Avrupa ile Türk usulü arasındaki fark ve müşahebet” başlıklı yazısında kendisinden “Koca Yusuf” diye bahsedince de lakabı kalıcı oldu.

Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti nedeniyle dünyada “Terrible Turk (Korkunç Türk)” olarak tanındı.

Fransa’da 3 sene hiç yenilmeyen ve rakipsiz kalan Koca Yusuf, aldığı teklifle ABD’ye gitti.

ABD’de de minderi rakiplerine dar eden efsane pehlivan, dünyaya “Türk gibi güçlü” sözünü söyletti.

KOCA YUSUF’UN ÖLÜMÜ

Türkiye’ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898’de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York’un kuzeydoğusundaki Sable Adası’nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu tüm yolcular ve mürettebatla birlikte boğularak hayatını kaybetmiştir.

Ölümüyle ilgili iki iddia mevcuttur: ilk iddia kaza sırasında gemideki İtalyanların botlara ulaşmak üzere harekete geçtiği ve bu esnada botlara ilerleyen diğer yolcuları da bıçakları ile tehdit edip kimileri bıçakladığı söylenmektedir. Bu arbedeye dair farklı anlatılarda ise elindeki bıçak ile kendisine yol açmaya çalışan Koca Yusuf’un indirilen botlardan birine atladığı ve cüssesi nedeniyle botun alabora olmasına sebep olarak diğer yolcularla beraber boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilmektedir. İkinci iddia ise Koca Yusuf’un Amerika’da kazandığı güreşlerin ardından kazandığı paraları kâğıt paralara güvenmediği için altına çevirdiği, bu altınları ise belindeki kemerinde taşıdığı ve altınların ağırlığı nedeniyle okyanusta boğulduğu yönündedir. Bahsi geçen altınların toplam değeri 10000 dolara tekabül etmekte, dolayısıyla hayli ağır olabileceği düşünülmektedir.

Koca Yusuf’un mezarının Portekiz’in Azor Adaları’ndaki bir kilisenin bahçesinde olduğu iddia edildi.

Türkiye Güreş Federasyonunun oluşturduğu komisyon, “cihan pehlivanı”nın mezarına ilişkin iddianın doğru olup olmadığına dair araştırmalarını sürdürüyor.

KOCA YUSUF’UN ÖZEL YAŞAMI

Koca Yusuf’un eşi Refiye’den Mehmet ve Hüseyin adında iki çocuğu olmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi