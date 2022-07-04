Karabağ’daki “Yeşil kilise” Ermeni Kilisesi Azerbaycanlılar tarafından tamamen yok edildi (Foto)

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Tarihi Çevreyi Koruma Devlet Servisi UNESCO’yu uyarıp aynı zamanda dikkatini Ermeni bir kilisenin yok edilmesine çekti.

Azerbaycan’ın işagli altında bulunan Şuşi’deki “Hovhannes Mkrtich” veya “Yeşil kilise” olarak bilinen Ermeni kilisesi Azerbaycanlılar tarafından tamamen tahrip edildi, şimdi Ortodoks kilisesine dönüştürülüyor yenileme adı altında.

Şuşi anıtları arasında, Verin semtindeki St. Hovhannes Mkrtich Kilisesi veya “Yeşil kilise” özellikle ilgi çekicidir. Kilisenin kubbesi bir zamanlar yeşil renkli olduğu için Yeşil kilise olarak adlandırılmıştır. Kilisenin çan kulesine girişin üst kısmında yapım tarihi ile ilgili bir kitabe bulunmaktadır: “Babayan Stepanos Hovhannes. Ölen kardeşim Mkrtich anısına, 1847″.

Son zamanlarda Elnur Allahverdiev adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Yeşil Saat Kilisesi’ni Ruslaştırma gibi nankör görevine geri döndü. Şunu belirtmek gerekir ki kilisenin Ruslaştırma politikası Azerbaycan’da yeni bir olgu değildir. Bir zamanlar Fuad Ahundov onu haksız yere “Rus Ortodoks” olarak tanımladı. 1960’ların ortalarında resmi Bakü şehrin Ermeni kısmını “yerleşim alanına dönüştirmek” adı altında yok etti ve Şuşi’den Ermeni izlerini silmeye çalıştı. Ermeni eserlerinin bir kısmı da Rus eseri olarak gösterildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/04/Karaba%C4%9F-%C5%9Eu%C5%9Fi-Ermeni-Kilisesi/233639