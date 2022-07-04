Joe Biden’a tebrik mesajı

Paşinyan, Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’a bir tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda şöyle denilmektedir:

“Sayın Başkan, sizi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin dost canlısı insanlarını, Amerika Birleşik Devletleri’nin Bağımsızlık Günü vesilesiyle içtenlikle kutluyorum.

Her yıl 4 Temmuz’da Amerikalı Ermeni yurttaşlarımız da dâhil olmak üzere milyonlarca Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli günü olan Bağımsızlık Günü’nü kutluyor.

Bağımsızlık ilanından bu yana ABD halkı ve tüm hükümetler tutarlı bir şekilde özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi tesis etme ve güçlendirme yolunu izlemiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin demokrasi konusundaki rolü ve liderliği, yalnızca dünyanın farklı köşelerinde insan hakları ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi açısından değil, aynı zamanda bölge halkları için öngörülebilir ve barışçıl bir kalkınma ortamının yaratılması açısından da önemli bir rol oynamaktadır.

İki devletimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve ortaklık, ortak değerlere, karşılıklı güvene ve dostluğa dayanmaktadır.

Hükümetlerimiz arasındaki demokrasinin güçlendirilmesine yönelik işbirliği ve karşılıklı taahhüdün somut sonuçlar verdiğini bildirmekten mutluluk duyuyorum.

Bağımsızlık Günü’nü tekrar tebrik ediyor, size ve Birleşik Devletler halkına refah ve barış diliyorum.

Sayın Başkan, lütfen derin saygımın teminatını kabul edin.”

Ermenistan Kamu Radyosu