Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçme

Taraflar, Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçme fırsatı sağlama konusunda anlaştı

Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinin özel temsilcileri, Ermenistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç, 1 Temmuz’da Viyana’da dördüncü toplantılarını gerçekleştirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere taraflar, Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçme olasılığını sağlama konusunda anlaştılar ve gerekli süreçleri Türkiye’de başlatmaya karar verdiler.

Ermenistan ile Türkiye arasında direkt hava kargo taşımacılığının bir an önce hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata varılmış ve bu doğrultuda gerekli süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, iki ülke arasında nihai tam çözüm hedefine ulaşmak için atılabilecek diğer olası somut adımlar da görüşüldü.

Son olarak taraflar, uzlaşma sürecini ön koşulsuz olarak sürdürme konusunda anlaştıklarını bir kez daha vurguladılar.

Ermenistan Kamu Radyosu