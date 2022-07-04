Ermenistan Milli marşı sırasında kürsüden inen Azerbaycanlı güreşçi diskalifiye edildi (Video)

Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsi eden sporcu Hayk Papikyan’a mağlup olan Azerbaycanlı, Ermenistan Milli Marşı seslendirildiğinde kürsüden indi.

Ermeni Güreş Federasyonu tam o sırada Uluslararası Güreş Federasyonu’na şikayette bulundu ve sporcu madalyadan mahrum bırakıldı ve Şampiyonasından ihraç edildi.

Ermeni Güreş Federasyonu, bu yaşanan olay ardından yeni bir ödül töreninin yapıldığını bildirdi.

Azerbaycanlı sporcu bu çirkin ve sporun ruhuna ayrkırı davranıştan dolayı diskalifiye edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/04/Ermenistan-marşı-Azerbaycanlı-güreşçi-diskalifiye/233596