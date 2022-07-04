Emir Abdullahiyan: Çavuşoğlu’yla İran, Türkiye Azerbaycan Dışişleri Bakanları Oturumunun Tahran’da Düzenlenmesi İçin Anlaştık

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanlığı binasındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emir Abdullahiyan Azerbaycanlı mevkidaşının Tahran ziyaretinden ötürü mutlu olduğunu belirterek “Her şeyden önce sayın Bayramov’un doğum günü tebrik edip kendisi için sağlıklı ve uzun ömürler dilemek isterim.” ifadesiyle açıklamasına başladı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı “Görüşmemizde ikili konuları geniş bazda inceleyip konulara dair fikir alışverişinde bulunduk. Bu dönemde iki ülkenin Cumhurbaşkanları iki defa bir araya geldi ve sayın İlham Aliyev ve Ayetullah Reisi’nin geçtiğimiz haftadaki görüşmesinde iki ülkenin ilişkilerinin gelişimin yeni aşamasına dair ileriye dönük yapıcı konular ele alındı. Söz konusu görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin dayanışma, güven ve iki ülkenin çıkarları temellerine dayalı bir şekilde derinleşmesini vurguladık. Karabağ meselesinin barışçıl yollardan çözülmesi gerektiği de vurgulanan meseleler arasında yer alıyor. Biz bu meseleden geriye kalan konuların iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı temelinde diyalog ve politik çözüm yoluyla çözülmesi için hazırız.” şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Azerbaycanlı mevkidaşının da bulunduğu ortak basın toplantısındaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bölgesel formatların dikkate alınması gerekir. Geçtiğimiz haftada Ankara ziyaretimde Çavuşoğlu’yla İran, Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanları oturumunun Tahran’da düzenlenmesine dair anlaştık.”

Emir Abdullahiyan açıklamasının devamında “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Tahran’ı ziyaret etmeye hazır olduğu bilgisini aldık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın resmi İran ziyaretine dair bugün düzenlenen oturumların devamında önerileri inceleyeceğiz. Buradan ve şimdiden İlham Aliyev’e hoş geldin diyorum.” ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Emir Abdullahiya İran ve Azerbaycan arasındaki ortak projelere değinerek “Yaz mevsiminin sıcaklarının başlamasından ötürü bu iki projenin iki ülke arasında uygulanmaya başlaması gerekiyor. Tüketimin fazla olduğu mevsimlerde iki ülke arasında elektrik alışverişi İran ve Azerbaycan cumhuriyeti arasında üzerine anlaşılmış konular arasında yer alıyor. Söz konusu proje İran Enerji Bakanı’nın Azerbaycan ziyaretinde nihai duruma gelecek. Azerbaycanlı mevkidaşım ile Aras nehrinin çevre meselelerine dair de görüştük.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı’nın Tahran ziyaretine değinerek “Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan Kültür Bakanı Tahran’a geldi ve Mevkidaşıyla olumlu ve ileriye dönük görüşmeler yaptı. Geçtiğimiz Bahar’da yanlış anlaşılmalar aşamasından ilerledik ve şimdi iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ilişkilerin günbegün gelişmesi aşamasındayız.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Tahran ziyaretinde İran İslami Şura Meclisi Başkanı’yla görüşmesine değinerek İranlı Mevkidaşıyla görüşmesinden sonra İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’yla görüşeceğini bildirdi.

İranlı Mevkidaşının söz konusu ziyaretin programladığından ötürü takdir eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştiğini ve bu doğrultuda iki ülke Cumhurbaşkanlarının görüşmelerinin bu doğrultudaki önemini vurguladı.

Bayramov İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki mevcut işbirliği düzeyinin iyi bir seviyede olduğuna değindikten sonra iki ülkedeki potansiyelin mevcut işbirliği düzeyinden kat kat fazla olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov açıklamasının devamında “Azerbaycan savaş sonrası dönemde Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor ve bu doğrultuda bazı adımlar atmıştır.” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov açıklamalarının sonunda “30 yıl süren işgalin ardından serbest bırakılan bölgelerin yeniden inşa edilmesi ve gelişimini sağlamak önceliğimiz. 30 yıllık bir aradan sonra zorunlu olarak mülteci olanlar kendi bölgelerine geri dönecek.” ifadelerine yer verdi.

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