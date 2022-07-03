Yeni Kıbrıs paketi BM’de… Tatar’dan Rumlara enerji ve su açılımı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum yönetimine enerji ve su alanında işbirliği içeren 4 maddelik güven artırıcı önlemler paketi sundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Rumlara güven arttırıcı önlem olarak hazırlanan önerileri Lefkoşa’ya gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’ya verdi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere hazırladığı 4 maddelik paket şöyle;

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SU

Türkiye’den deniz altından gelecek kablo ile Ada’nın Türk ve Rum tarafları AB’yle elektrik alanında enterkonnekte olsun, enerji güvenliği sağlanarak maliyetler düşsün.

Türk ve Rum ortak komitesi, Türkiye’den deniz altında askılı boru sistemiyle gelen tatlı su da dahil, doğal su kaynaklarını birlikte değerlendirsin.

ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Kıbrıs çevresindeki enerji kaynaklarını Türk-Rum ortak komitesi yönetsin, her iki tarafın ruhsatlandırdığı özel şirketler de komiteye dahil edilsin.

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Kıbrıs adasının yeşil enerjiye geçişi amacıyla güneş enerjisinden etkin bir şekilde yararlanmak için ortak komite kurulsun.

Cumhurbaşkanı Tatar önümüzdeki günlerde düzensiz göç ve mayınlardan temizlenmesi konularında da öneriler sunacağını kaydetti.

Hürriyet Gazetesi