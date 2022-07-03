Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Bakırköy’de düzenlendi

Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler anısına bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Bakırköy’de gerçekleştirildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul

Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından düzenlenen ve Srebrenitsa’da soykırıma uğrayan 8 bin 372 kişiye ithafen 8 bin 372 metrelik parkurda yapılan koşuda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılımcıları yalnız bırakmadı.

Ganiç: “Amacımız öç almak değil dünyanın hiçbir yerinde bir daha soykırımın yaşanmaması”

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun amacının, yaşanan acıları unutturmamak olduğunu söyleyen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, “1992-1995 yılları arasında yaklaşık 200 bin vatandaşımız soykırıma uğradı. 11 Temmuz Srebrenitsa Boşnak Soykırımı’nda 8 bin 372 kişinin öldürülmesi, soykırıma uğraması, Lahey Adalet Divanı’nda soykırım olarak tescillenmesinin nedenidir. Bizim için 92 senesinin mart ayında başlayan 95 senesinin aralık ayında sonlanan yaklaşık 200 bin şehidimizin olduğu bir soykırım. Anma koşusunun bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu koşunun amacı, orada yitirdiğimiz canlarımızın anılarını yaşatmak. Amacımız öç almak değil dünyanın hiçbir yerinde bir daha soykırımın yaşanmaması için unutmamak ve unutturmamak. Aynı dönemde Bosna’da bu katliam uygulanırken Sivas’ta da 93 yılında orada 35 canımız yakılarak katledildi. Dünyada bir daha bu tür katliamların yaşanmaması adına bu koşuyu organize ettik.” ifadelerini kullandı.

Hasecic: “Hiçbir zaman düşmanın sizin sınırlarınızı bozmasına izin vermeyin ve birlik içinde hareket edin”

Bosna savaşı sırasında tecavüze uğrayan kadınların haklarını savunan Savaş Mağduru Kadınlar Derneği’nin Başkanı Bakira Hasecic de soykırım suçu işleyenlerin ceza alması için kendilerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

“Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü’nün olduğu Vişegrad’dan geliyorum. Bosna Savaşı sırasında en fazla Boşnakların soykırıma uğradığı yerlerden bir tanesi. Ben tacize uğramış binlerce kadınlardan biriyim. Ailemle yaşadıklarımı anlatacak durumda değilim. Suskunlukla anlatmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Bugün bu dernek 75 şehirde tacize uğramış kadınları temsil ediyor. Lahey Adalet Divanı’nda kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu suçları işlemiş olanların ceza görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yorulmadık, konuşmak ve Boşnak halkının yaşadıklarını anlatmak zorundayız. Tacize uğramış kadınların yüzde 98’i Boşnak’tır. Bu tacizler 7 ile 70 yaş arası kadınlara yapılmıştır. Bu organizasyonu yapanlara ve Türkiye devletine teşekkür ediyorum. Türkiye’de ne olur barışı ve adaleti koruyun. Hiçbir zaman düşmanın sizin sınırlarınızı bozmasına izin vermeyin ve birlik içinde hareket edin. Kendi anneleriniz, eşlerinizi, kızlarınızı koruyun. Bu kötü insanların, Çetniklerin eline düşmeyen kötülüğün ne demek olduğunu bilemez. Biz şahidiz. Bu yüzden adaletin yerini bulması için çok değerli. O bizim yaşam kaynağımız. İleride tekrar böyle bir şey yaşanırsa bilsinler ki adalet yerini bulacaktır.”

“Barış yürüyüşünün temsili olan bu organizasyon beni çok duygulandırdı”

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic ise “Maalesef bize hiçbir zaman dünya adaletinde yaşadığımız soykırımı izah etme hakkı verilmedi. Bundan sonra susmayacağız. Bizi destekleyen, anlayan herkese teşekkür ediyorum. Barış yürüyüşünün temsili olan bu organizasyon beni çok duygulandırdı. Ben size soykırımsız bir ömür diliyorum.” diye konuştu.

Koşunun katılımcılarından olan 74 yaşındaki sporcu Avdi Akiş, “Srebrenitsa’ya gitmiştim. Oradaki arkadaşlarla görüştüm. Çok iğrenç, korkunç bir şey yaşandı 27 sene evvel. Bunu ancak oraya giden, oradaki atmosferi gören anlar. Allah bir daha kimseye böyle bir şey göstermesin. Adamlar orada insanları öldürmeyi bırakın fare gibi yakmışlar fabrikalarda.” şeklinde görüş belirtti.

Koşuya Bosna Hersek bayrağı ile katılan koşucu Azra Haz, “Bu koşuya destek veren herkese teşekkür ederiz. Sadece Boşnaklar yok, Türkiye’den herkes burada. Bizim acımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bunu unutturmak istemiyoruz, acımızı her zaman taze tutuyoruz.” ifadelerini kullanırken, Seda Haz, “Oradaki yaşanmışlıklar hala daha taze. Umarım unutmayız, unutturmayız. Bunun için buradayız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

AA