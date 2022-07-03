Michelin ödüllü Türk restoranı El Turco’ya New York’ta ‘yıldız’lı açılış

Michelin ödüllü Türk restoranı ve Türk mutfağı ile kültürünün ABD’de tanıtımı açısından çok stratejik bir yerde açılış yaptı.

NEW YORK / KARAR

ABD’de, Türk misafirperverliği ile birlikte tamamen otantik Türk-Osmanlı mutfağını temsil eden ve açıldığından yaklaşık bir yıl sonra kazandığı Michelin Ödülü’yle başarısını taçlandıran Türk restoranı El Turco, New York’a bağlı East Hampton’da, sanat ve iş dünyasının yıldız isimlerinin katıldığı özel geceyle hizmete girdi.

ABD’nin Miami kentinde modern Türk-Osmanlı mutfağı mönüsüyle bir ay önce Michelin ödülü alan ilk ve tek Türk restoranı El Turco, ABD sosyetesinden ünlü isimlerin yaşadığı East Hampton’da ikinci şubesini açtı.

Açılışa, “Jerry Maguire” filmindeki rolüyle Oscar ödülü kazanan Cuba Gooding Jr, daha önce “Men of Honor” filminde birlikte rol aldığı kız arkadaşı Robert De Niro’nun kızı Claudine de Niro gibi seçkin bir davetli grubu katıldı.

El Turco East Hampton, önceki ay Gayrimenkul Geliştirme Ödülleri (RED Awards) kapsamındaki “Yılın Gayrimenkul Yatırım Temsilcisi” ödülünü alan vizyoner iş adamı ve mimar Çağrı Kanver ile başarılı işletmeciler Gökhan ve Nurdan Yüzbaşıoğlu’nun girişimiyle hizmete girdi.

Açılışla ilgili açıklamada bulunan El Turco’nun kurucularından Gökhan Yüzbaşıoğlu, “zengin Osmanlı yemek kültürünün etkisiyle oluşturduğumuz menümüzü küçük dokunuşlarla El Turco’ya özel hale getirdik ve menüyü Türk misafirperverliği ile harmanladık” dedi.

Açıklamasında, Osmanlı coğrafyasındaki lezzetlerle harmanlanmış zengin kültürel mirasın geleneksel sunumuyla konukları eşsiz mutfak yolculuğuna çıkaracaklarını ifade eden Yüzbaşıoğlu, “44 Three Mile Harbour Road, East Hampton” adresinde açılan El Turco’da müşterilerin, ünlü Türk misafirperverliği ile karşılanacağını sözlerine ekledi.

Şef Güney’in öncülüğünde hazırlanan menüde, Ermeni usulü pilaki ve Seferad mutfağından pırasalı börek dahil, Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinden özel seçilen Türk yemekleri bulunuyor.

https://www.karar.com/dunya-haberleri/michelin-odullu-turk-restorani-el-turcoya-new-yorkta-yildizli-acilis-1673624