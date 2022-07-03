Madımak’ı ateşe verenler iktidarda

Gericilerin, devlet desteğiyle Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirdiği Madımak Katliamı’nın 29’uncu yılı geride kaldı. Aralarında Metin Altıok, Behçet Aysan, Hasret Gültekin’in de olduğu 33 aydın, sanatçı ve yazar ile 2 otel çalışanın öldürüldüğü katliamın 29’uncu yılında “Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar” denildi. Katliamda yitirilenler, pek çok kentte anıldı.

Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği (HBVAKV) önünde toplanan kitle, Madımak Oteli’nin önüne yürüdü. Yurttaşlar, Madımak Oteli önünde katledilenleri anarak otelin ‘Utanç müzesi’ olmasını talep etti.

KATİLLERİ AFFETTİLER

PSAKD’dan Gamze Aktaş, Madımak için adalet aradıklarını söyledi ve söz konusu Aleviler, Kürtler, Ermeniler olduğunda mahkemelerin kör ve sağır kaldığını dile getirdi. Davaların zamanaşımına uğramasına değinen Aktaş, “Karakolların yanı başında oturan, belediyede, kamuda çalışan katiller, yıllarca bulunamadı ödüllendirildi. İnsanlığa karşı suç işlemiş tescilli katil Ahmet dedelerini tahliye edip bağırlarına bastılar. Oysa bugün siyaset yaptığı için, iktidara muhalif olduğu için, cezaevlerinde tutulan ağır hasta tutsaklar serbest bırakılmıyor. Çünkü Madımak Oteli’ni ateşe verenlerin ortakları, fikirleri iktidarda” diye konuştu.

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe ise şunları söyledi: “Bu otel hâlâ yanıyor ve ışık saçıyor. Devletin mahkemelerinin kararları bizim için yok hükmündedir. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu dava zamanaşımına uğrayamaz. Adalet sağlanana kadar, tüm kesimler bir araya gelecek, kol kola gireceğiz ve böyle mücadele edeceğiz. Otelde sadece 33 can yakılmadı. Laiklik, adalet, hukuk, demokrasi yakıldı. 2 Temmuz bugün olduğu gibi, tek adam rejimini getirmek için yapıldı. Bugünkü siyasi iktidarın yol yürüdükleri, canlarımızı yaktı.”

GERİ ADIM ATMADIK

Tarihiyle yüzleşmeyen toplumların çürümeye mahkûm olduğunu kaydeden Erçe, şöyle konuştu: “Aydınlar, gazeteciler, devrimciler cezaevlerine doldurulur. Muhalif olanlar sokak ortasında öldürülür, linç edilir. İnsanlar otellerde diri diri yakılır. Çok acı çektik ama doğrularımızdan ve inancımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Alevilerin talebi belli, 30 yıldır haykırıyoruz; özgürlüğü demokrasiyi adaleti biz getireceğiz.”

IRKÇI SALDIRI

Erçe’nin konuşması sırasında bir grup ülkücü anmaya katılanlara ırkçı hakaretlerde bulundu. Anmaya katılanlar ise bu duruma sloganlarla tepki gösterdi.

KANUN TEKLİFİ

Öte yandan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nda Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi’ hazırladı. Gergerlioğlu, gerekçesinde “Yüzleşme kültürünün oluşabilmesi için, 2 Temmuz 1993 sonrası hayatını kaybedenler ve geride kalanlar için ‘Anma ve Yas Günü’ ilan edilmesinin yerinde olacağını düşünmekteyim” ifadelerine yer verdi.

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Katledilenler mezarları başında anıldı

Madımak Oteli’nde katledilen yazar, şair, eleştirmen Asım Bezirci ve Halk Ozanı Nesimi Çimen İstanbul’daki mezarları başında anıldı. Zincirlikuyu ve Karacaahmet Mezarlığı’nda gerçekleşen anmalarda, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek. Unutursak kalbimiz kurusun” denildi. Divriği Kültür Derneği Başkanı Orhan Akkaya, 2 Temmuz 1993’te Madımak- Sivas’ta insanlık tarihinin en karanlık, en kanlı katliamlarından birinin yaşandığını belirterek “2 Temmuz 1993’te Türkiye’nin toplumsal, siyasal, kültürel yapısını bozmak için, 33 aydın insan, sanatçılar, ozanlar, öğrenciler, barışa semah dönen canlar, cumhuriyetin aydınlık yüzleri ateşe verilmiştir. 2 Temmuz 1993 hükümet yetkililerinin seyrettiği, mazlumun can verdiği bir yangın yeri olmuştur” diye konuştu. Halk Ozanı Hasret Gültekin ise Sivas’taki anıt mezarı başında anıldı.

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Laikliği kazanacağız

Sivas Katliamı’nın 29’uncu yılı nedeniyle çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü açıklama yaptı. Açıklamaların bir kısmı şöyle:

•SOL Parti: Sivas’ın ışığına sahip çıkma sorumluluğu ile ülkemizin tüm ilerici, demokrat insanlarını bu gerici rejime son vermek ve laikliği kazanmak için mücadeleye çağırıyoruz. Laikliği kazanacağız.

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz: Madımak’ta otuz dokuz aydını yakan şeriatçı haydutluk bir tarihsel çizgi olarak ülke idaresinde süreklilik gösteriyor, siyasal ve toplumsal yaşamı şekillendiriyor. Bu karanlıkla mutlaka hesaplaşacağız. Güneş mutlaka doğacak.

•Çağdaş Avukatlar Grubu: 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak’ta yakılarak katledilen 33 canı unutmadığımız gibi onları yakanları ve azmettirenleri de unutmadık unutmayacağız.

•Emek Partisi: Sivas Katliamı ile yüzleşmeden ne “helalleşme”ne de demokratikleşme olur. Katilleri, siyasi sorumluları, çete mafya düzenini unutma unutturma!

•TKP: Sivas’ın da tüm gerici saldırı ve katliamların da hesabını soracağız. İktidarı bu gerici çetelerin elinden söküp alacağız!

•KESK: Sivas Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız! KESK olarak, yirmi dokuzuncu yıl dönümü vesilesiyle, Sivas Katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları bir kez daha lanetliyor, yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyoruz.

•DİSK: Sivas’ın ateşi sönmedi. Unutmadık, unutturmayacağız!

•CHP: 29 yıldır Sivas Katliamı’nın ateşi sönmedi. Sivas’ta yakılarak yaşamlarını yitiren tüm canlarımızı saygıyla anıyor acılarını yüreğimizde taşıyoruz.

BirGün Gazetesi