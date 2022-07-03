İzmir’de tescilli yapıların yüzde 42’si onarım bekliyor

İzmir’de 2012 yılında kurulan Kentimiz İzmir Derneği’nin, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Destek Programı’ndan destek alarak hayata geçirdiği ‘Kültürel Mirasın Korunmasında Daha Güçlü Bir Sivil Toplum’ projesi tamamlandı.

KÜLTÜREL MİRAS ZENGİNİ

İzleme raporu sonuçlarına göre İzmir’deki kültür varlıklarının yüzde 42’sine müdahale yapılmazsa tamamen yok olabileceği, her iki yapıdan birinin restorasyona ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Ayrıca İzmir’deki tarihi camilerin yüzde 73’ünün, tarihi kilise ve sinagogların yüzde 43’ünün onarımının gerektiğine dikkat çekildi. Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, proje ile pek çok faaliyeti tamamladıklarını, hayata geçirdikleri faaliyetler arasında İzmir’de ilk defa hazırlanan Kültürel Miras (KM) Envanter Çalışması, Somut KM Stratejisi, Soyut Olmayan KM Stratejisi, KORU Mobil Uygulaması, KM Platformu, belgesel film ve izleme raporunun yer aldığını söyledi. Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer, ülkemizde UNESCO Dünya Mirası listesinde birden fazla mirası olan tek şehrin İzmir olduğunu aktardı. ■ METİN BURMALI

https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2022/07/03/izmirde-tescilli-yapilarin-yuzde-42si-onarim-bekliyor