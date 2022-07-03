Cübbeli Ahmet Sevan Nişanyan için camide dua ettirdi, Nişanyan o anları hesabından paylaştı

Cübbeli Ahmet haftalık sohbetinde, vefat eden İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ve cenazesi hakkında Türkiye’deki seküler bazı kesimlerin tutumunu eleştiren Sevan Nişanyan için dua ettirdi. Nişanyan o anları kendi hesabından paylaştı: “Allah’ın işi işte.. Nişanyan’a camide dua ettiriyor. Aminler kubbeyi indirecek derecede..”

İsmailağa Cemaati’nin kurucusu ve manevi lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından başlayan tartışmalara Sevan Nişanyan da katılmış ve şunları söylemişti:

“Sonuç olarak bu kişi Türkiye’nin en büyük, en örgütlü, en köklü, en eski, Cumhuriyet’ten daha eski cemaatlerinden biri. Sonuç olarak bu zat ‘asrın müceddidi’, ‘kutb’ ve ‘gavs’ olarak nitelendirilen, çok geniş bir toplum tarafından bu şekilde algılanan ve kabul edilen bir insan. Bunu yok saymak, bununla alay etmek, ‘bu kavramları ben bilmiyorum ki ne kadar saçma şeyler diyerek ha ha ha…’ gibi bir tavra girmek bana çocukça geliyor, yanlış geliyor. Sonuç olarak milyonlarca insanın saygı gösterdiği biri… ‘Televizyon seyretmek haramdır’ demiş ki, sırf bu sözü bile bu ismin saygı değer bir zat olduğunu kanıtlamaya yeter bence. Bu devirde, bu çağda bu gerçeği dile getirebilmek cesaret ister.”

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde Sevan Nişanyan’ın bu sözlerine atıfta bulundu ve camide Nişanyan için dua ettirdi.

Ünlü şunları söyledi:

“Ermeni… Ne adı? Nişanyan mı? Methetmiş mesela. İnsaflı bir Ermeni. Allah ona iman, hidayet nasip etsin. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Biz duacıyız. Kafirler için de duacıyız. Adam neler söylüyor. ‘Gavs, Kutup falan laflarıyla alay etmeyin yoksa çocukluğunuzu göstermiş olursunuz’ diyor. (…) Adam bunları anlıyor da Diyanet’teki adamlar anlamıyor. Adam Halid-i Bağdadi’nin önemini anlatıyor…”

Sevan Nişanyan ise Twitter hesabından Cübbeli’nin bu konuşmasını ve kendisi için dua ettirdiği anları paylaştı:

“Allah’ın işi işte… Nişanya’na camide dua ettiriyor. Aminler kubbeyi indirecek derecede..”

"Allah'ın işi işte.. Nişanyana cami'de dua ettiriyor. Aminler kubbeyi indiricek derecede.."🙂https://t.co/rHhzPLVs7u — Nisanyan Himself (@NisanyanHimself) July 3, 2022

Serbestiyet