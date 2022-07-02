“Tavuk Adası, Yassıada olmasın”

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, Tavuk Adası’nda işinsanı Masis’in ‘konsept projesi’ için başlayan inşaata karşı forum düzenledi. TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Muhcu, “Tavuk Adası, Yassıada olmasın” dedi.

Balıkesir Ayvalık Tabiat Parkı alanı içindeki Tavuk Adası’nın işinsanı Dikran Masis’in ‘konsept projesi’ için ranta açılmasına karşı mücadele sürüyor.

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi tarafından bugün “Tavuk Adası’nda Neler Oluyor” başlıklı bir forum düzenledi. Çok sayıda Ayvalıklının katıldığı etkinlik, Sanat Fabrikası’nda gerçekleştirdi. Etkinlikte uzman isimler Tavuk Adası’ndaki projenin bölgeye vereceği zarara dikkat çekti. Etkinlik, moderatör Serdar Çelik’in Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmasıyla başladı.

RANTİYEYE KARŞI ÇIKALIM

Daha sonra forumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Tavuk Adası’ndaki projenin vereceği zararları dile getirdi. Muhcu, şunları ifade etti:

“Tavuk Adası’ndaki projeye tepki oluşmaya başladı. Aslında bu tepki, Gezi sonrasında yaratılan toplumsal bir bilinçin devamı. Türkiye’de uzun süredir doğa ve kültür değerleri sadece kağıt üzerinde korunuyor. Fakat artık yasaların sağladığı güvencenin de ortadan kaldırılması için her türlü entrikalar deneniyor. Bununla beraber kıyılar iktidarın ve rantiyenin hedefi altında. Tavuk Adası’yla ilgili tabiat parkı güvencesi var ama yönetmelikte yapılan değişikle nitelikli koruma alanı ilan edilerek yapılaşmaya açılıyor. Nitelikli koruma adı altında pazarlanan projeler söz konusu. Bizler engel olmazsak Tavuk Adası, Yassıada gibi olur. Yassıada 18 bin metrekare, Tavuk Adası 17 bin metrekare. Bu ada neden özel mülkiyet? Burası kamulaştırılması gereken bir koruma alanı. Bu alandaki mülkiyet meselesini tartışmamız gerekiyor. Adanın kamulaştırılması gündeme getirilmeli. Tavuk Adası’nı bir rantiyeye ve simsara yedirmemeliyiz.”

TÜM ADALARI ETKİLER

Muhcu’nun ardından söz alan Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülşen Özaydın, Tavuk Adası’ndaki projenin diğer adalar için tehdit niteliğinde olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Özaydın, şöyle dedi:

“Biz neden Tavuk Adası’nda yaşananlara karşı çıkıyoruz? Bugün bu projeyi ortaya koyan kişiler, gerekli doğal hassasiyeti göstererek, noktasal olarak projenin yapılacağını iddia ediyor. Oysa burası bir tabiat parkı… Konu sadece bir projenin ötesinde artık Ayvalık’ı Ayvalık olmaktan çıkartacak bir meseleyle karşı karşıyayız. Ayvalık’a ve tabiat parkına sahip çıkmak için projeye karşı çıkmak gerekiyor. Çünkü büyük bir tehdit. Tavuk Adası dediğimiz noktadaki proje, adaların bütününde başka bir projelere sebebiyet verebilir”

TURİSTİK KÖYE DÖNÜŞECEK

Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Dekanı, Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Güçhan, adanın turistik bir köye dönüştürülmek istendiğine vurgu yaptı:

“Bu projeyle bir kere yepyeni bir manastır inşa ediliyor. Ayrıca adanın tamamına bungalovlar yapılıyor, bölge turistlik köye dönüştürülüyor, tüm kıyı bandı rıhtımla çevreleniyor. Bu proje hukuksuz ve yanlış. ÇED raporu bile yok. Hiçbir şey bu kadar ucuz olmamalı. Projede problemler var. Bir defa burası tabiat parkı ve buna aykırı proje yapılıyor. Müze dışında bir şey yapılamaz çünkü. Halkın bunlara karşı çıkması gerekiyor.”

4 BİN İMZA TOPLANDI

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi avukatlarından Tuba Aysun, hukuki sürece ilişkin bilgilendirme yaptı. Bugüne kadar projeye karşı change.org üzerinden 4 bin imza toplandığını aktaran Av. Aysun, “10 Haziran’da belediyenin verdiği ruhsat kararına karşı iptal davası açtık. Şimdi de Koruma Kurulu’na karşı dava açacağız” ifadelerini kullandı.

SIRA AYVALIK HALKINDA

Girişimin gönüllü avukatlarından Ülkü Şahin de bir konuşma yaptı, dava dosyası hakkında bilgi verdi. “Ruhsat işlemi kamu yararı içermiyor” diyen Av. Şahin, proje kapsamında alınmayan izinlerin altını çizdi. Av. Şahin, şunları ifade etti:

“Ada ticarethaneye döndürülmek isteniyor, burada kamu yararı yok. Burada kaçak bir inşaata ruhsat verildi. Yapılan inşaat Milli Parklar Kanuna ve 2004 tarihli Uzun Devreli Gelişme Planına aykırı. Söz konusundaki işlemde imar mevzuatına uyarlık yok. İnşaat başladıktan sonra ruhsat verildi. Belediye kaçak inşaat ruhsat verdi. Dosya kapsamında ilk olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmesini bekliyoruz. Çünkü açık hukuka aykırılıklar ve geri dönülmez zararlar söz konusu. Bu dava tüm Ayvalık halkının davası. Bu nedenle davada toplu ve kararlı bir duruş önemli. Davada iyi bir karar almak için kararlıyız ama neticede yargı bağımsız değil. Dava kazanılır ya da kaybedilir, bu önemli değil. Burada önemli olan kararlı bir duruş sergilemektir. Bergama’dan Artvin’e Gerze’den Kazdağları’na yürütülen ekoloji mücadelesinde sıra Ayvalık halkında.”

Etkinlikte Mimar Sinan Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Levent Özaydın ile Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici de konuşma yaptı. Forum, ‘soru cevap’ ile son buldu.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Tabiat Parkı içerisinde mutlak koruma alanında yer alan 17 dönümlük Tavuk Adası’nda inşaat sürüyor. Adanın üç dönümü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, geri kalanı ise işinsanı Dikran Masis’e ait. Dikran Masis’in sahibi olduğu “Eskidji” isimli şirket, arazide 10 Nisan tarihinde inşaata başladı: Söz konusu şirket, Bakanlık’a ait üç dönümü 49 yıllığına kiralayıp ‘konsept proje’ için çalışmalarına start verdi. Projeyle adaya deniz dolgusu yapılacak. Şirket, adayı turistik bir merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor.

BirGün Gazetesi