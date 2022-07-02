Hrant Dink Vakfı Bir Arada Yaşam Festivali başladı

Etkinliklerde sivil toplumda insan hakları, mülteciler, toplumsal cinsiyet, ekoloji, kültürel miras ve sanat gibi pek çok konu uzmanlar tarafından tartışılacak.

Hrant Dink Vakfı’nın ikin gün sürecek olan “Bir Arada Yaşam Festivali” İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı.

Festivale Türkiye ve yurtdışından sivil toplum kuruluşları, hak savunucuları, akademisyen ve aktivistler katıldı.

Atölye, panel ve konser gibi pek çok etkinliğin yapılacağı festival Hakikat Adalet Hafıza Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Açılış konuşmasını yapan Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Direktörü Murat Çelikkan, “Türkiye’de hak ve özgürlüklerin sistemli bir politika olarak kısıtlandığını” söyledi.

Çelikkan, “İnsanlar barışçıl protesto ve kutlamalar için sokağa çıktıklarında gözaltına alınmayı, yargılanmayı hatta hapse girmeyi göze alıyor” dedi.

Hrant Dink Vakfı Bir Arada Yaşam Festivali canlı yayınına hoşgeldiniz! https://t.co/hqpp95kjxg — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) July 2, 2022

Festivalin birinci gününde “Nefret söyleminin ötesinde: Yanlış haberlerle mücadele yöntemleri”, “İnsan hakları odağında filantropi tartışmaları”, “İnsan hakları bağlamında yapay zekâ ve etik” panellerinin yanında çocuklar ve yetişkinler için “Aktivist tükenişi ile baş etme” ve “Kapsayıcı dil atölyesi” yapılıyor.

İkinci günde ise “Toplumsal belleğin dönüştürücü gücü: Hafıza çalışmaları neden önemli?”, “İnsan hakları savunmak: Latin Amerika ve Doğu Avrupa’dan bir bakış”, “İklim krizi mücadelesi neden bir insan hakları meselesidir?” konulu paneller yapılacak. Atölyelerde ise “Gençlerde görünmez ırkçılık”, “Ayrı dünyada yan yana” ve “Türkiye’de gençlik katılımı ve katılım basamakları” tartışılıyor.

bianet