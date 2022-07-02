Apolas Lermi’den Ümit Özdağ’a: Bizi hedef gösteren sen değil miydin?

DUVAR – Müzisyen Apolas Lermi, sosyal medya hesabından 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde katledilenleri anan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a tepki gösterdi.

Özdağ yaptığı paylaşımda, “Suriye’de 2 askerimizi yakan zihniyet ile Sivas’ta 33 yurttaşımızı yakan zihniyet aynı selefi zihniyettir. Zafer Partisi, 10 milyon sığınmacı ve kaçak üzerinden ülkemizin yeni Sivas, Çorum, Kahramanmaraş, Başbağlar, Ömerlilere sürüklenmesini engellemenin mücadelesini vermektedir” ifadelerini kullandı.

Apolas Lermi, Özdağ’ın paylaşımına yorum yaparak, “Daha birkaç hafta önce asılsız haberler ve iftiralar üzerinden bizi hedef gösterip linç kültürünü besleyen sen değil miydin? Dijitalleşen dünyada attığın twitlerle üstümüzde 2 Temmuz ateşini hissetmemize neden oldun; konserlerimizi iptal ettirdin; geleceğimizle oynadın..” dedi.

Daha birkaç hafta önce

asılsız haberler ve iftiralar üzerinden bizi hedef gösterip

linç kültürünü besleyen sen değil miydin?

Dijitalleşen dünyada attığın twitlerle

üstümüzde 2 Temmuz ateşini hissetmemize neden oldun; konserlerimizi iptal ettirdin;

geleceğimizle oynadın.. — Apolas Lermi (@apolaslermi) July 2, 2022

NE OLMUŞTU?

Süper Lig’de şampiyon olan Trabzonspor, kentte düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarında Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis’in de sahne alacağını açıklamıştı. Ümit Özdağ, Tsahouridis’in Pontus soykırımının yıldönümünü andığını söyleyerek hedef göstermişti. Gelen tepkilerin üstüne Trabzonspor, Tsahouridis’in programdan çıkartıldığını açıklamıştı. Kulübün kararına tepki gösteren Apolas Lermi de sahneye çıkmayacağını açıklamıştı. Lermi’nin 29 Mayıs’ta Denizli’de, 11 Haziran Bostancı’da vereceği konserler de organizasyon tarafından iptal edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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