18 – 25 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz Müzekart dağıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” dağıtacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Genç Ne Sever” platformunun tanıtım toplantısına katılan Bakan Kasapoğlu, konuşma yaptı.

“Genç arkadaşlarımıza ‘Genç Ne Sever?’ diye sorduk”

Sürdürülebilir hizmet, verimli çalışma prensibiyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, “Gece gündüz ‘Gençler için daha başka ne yapabiliriz, onlara hangi alanlarda daha fazla destek olabiliriz.’ diye gayret içerisindeyiz” dedi.

Gençlerin süreçlere dahil edilmesi ve onların ihtiyaç ile taleplerinin doğru belirlenmesi için yol haritası belirlediklerini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Son 1 yılda 1,3 milyon gencimizin görüşüne başvurarak 20 farklı araştırma yaptık. Gerek araştırmalarda, gerek yüz yüze görüşmelerimizde genç arkadaşlarımıza ‘Genç Ne Sever?’ diye sorduk. Bugün bir arada olmamıza vesile olan bu projeyi meydana getirirken de ‘Genç Ne Sever?’ sorusuna verilen cevapları ön plana aldık. ‘Genç Ne Sever’ ismi, gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye eden bir marka olma mottosuyla hayata geçti” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin ilgi alanlarına göre hediyeler verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

Kültür-sanat seven gençler için konser, tiyatro, atölye ve festival biletleri, spor seven gençler için müsabaka ve etkinlik biletleri, kitap seven gençler için kitap çekleri, seyahat seven gençler içinse turlar, tren ve otobüs biletleri hayata geçirdik. Bakanlık olarak bu başlıklarda 81 ilde düzenlenen etkinlikler için belirlenen sayıda biletleri çekilişlerle gençlerimize hediye edeceğiz. Her kültürel aktivitenin, seyahat edilen her yeni yerin ve okunan her bir kitabın insana farklı bir perspektif kazandırdığına inanıyoruz. ‘gencnesever.com’ adresi üzerinden 18-30 yaş aralığındaki tüm gençlerimiz arzu ettikleri etkinlik için rahatlıkla başvuru yapabilecekler. Web sitesi yakın zaman önce faaliyete başladı ve şu ana kadar 45 bin gencimiz bu fırsatlardan istifade etti. ‘gencnesever.com’ bugünkü tanıtımla birlikte daha yoğun ve daha aktif bir süreç içerisine giriyor.

Gençleri internet sitesini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirmeye davet eden Kasapoğlu, özel sektör ile sivil toplum örgütlerini de gençlere özel destekleyici bütçeler ayırmaya ve gençlerin kültür, sanat, spor ve seyahat gibi faaliyetlerde daha fazla yer almalarını desteklemeye çağırdı.

“Müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz”

Bakan Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” vereceklerini söyledi.

Kartların “gencnesever.com” internet sitesinden alınabileceğini dile getiren Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız yaz dönemi seyahat seven genç arkadaşlarımız için muhteşem bir haber vermişti. Gençlerimiz, 15 Temmuz-1 Eylül’de 81 ilde seçilen yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkanına kavuşmuştu. Bu çalışmanın; genç seyyahlar için, ülkemizi gezmek isteyen, kültürel zenginliğimizi tecrübe etmek isteyen gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin yoğun bir şekilde bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum. Şimdi başka bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300’den fazla müzeyi ziyaret edecekler” ifadelerini kullandı.

Müzekart geçen yerler:

Kültür turizmine olan ilgi dünya genelinde giderek yükselişe geçerken Anadolu’nun sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası keşfetmek, korumak ve yaşatmak oldukça önemli. Dünyanın en zengin coğrafyalarından birinde yaşıyoruz ama sahip olduğumuz zenginliklerin ne kadar farkındayız?

Anadolu’nun tarihine ışık tutan Efes Antik Kenti, uygarlığın tohumlarının atıldığı, tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe, dünyanın ayakta kalan ilk meclis binasına ev sahipliği yapan Patara Antik Kenti keşfedilmeye değer yerlerden sadece birkaçı.

Eğer siz de eşsiz bir tarih yolculuğuna çıkmayı planlıyorsanız Müzekart edinmenizde fayda var. Müzekart ile 300’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Müzekart’ın en önemli avantajlarından biri de girişte sıra beklemeden geçiş imkanı tanıması.

Müzekart ile gezebileceğiniz müzelerden bazılarına örnek vermek gerekirse:

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi (İstanbul)

Galata Kulesi Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Ankara)

Cumhuriyet Müzesi (Ankara)

Antalya Müzesi

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Troya Müzesi (Çanakkale)

Hatay Arkeoloji Müzesi

Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)

Mardin Müzesi

Sinop Tarihi Cezaevi

Müzekart ile gezebileceğiniz örenyerlerinden bazılarına örnek vermek gerekirse:

Hierapolis Antik Kenti (Denizli)

Efes Antik Kenti (İzmir)

Assos Antik Kenti (Çanakkale)

Phaselis Antik Kenti (Antalya)

Göbeklitepe Ören yeri (Şanlıurfa)

Olimpos Antik Kenti (Antalya)

Patara Antik Kenti (Antalya)

Aspendos Antik Kenti (Antalya)

Milet Ören yeri (Aydın)

Didim Apollon Tapınağı (Aydın)

Knidos Ören yeri (Muğla)

Müzekart aynı zamanda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalarda da geçerli.

Dolmabahçe Sarayı

Topkapı Sarayı

Beylerbeyi Sarayı

Maslak Kasırları

Küçüksu Kasrı Müzekart ile gezebileceğiniz yerler arasında.

Müzekart Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde geçerli olsa da istisna yerler de mevcut. Örneğin Topkapı Sarayı’na Müzekart ile ücretsiz giriş yapabilirsiniz ancak Harem bölümüne girmek istediğinizde Müzekart bu kısımda geçerli değil. Aynı şekilde Göreme Açıkhava Müzesi’ndeki Karanlık Kilise, Dolmabahçe Sarayı Selamlık Bölümü, Efes Ören yeri Yamaç Evler ile İstanbul Aya İrini Kilisesi’ne Müzekart ile giriş yapılamıyor. Bu yerlere giriş için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor.

Topkapı Sarayı Harem bölümü giriş ücreti 40 TL

Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümü giriş ücreti 50 TL

Karanlık Kilise giriş ücreti 30 TL

Efes Ören yeri Yamaç Evler giriş ücreti 55 TL

Aya İrini Kilisesi giriş ücreti 30 TL

Gençlik ve Spor Bakanı, gençlere seslenerek, şöyle devam etti:

Sevgili gençler, hiç vakit kaybetmeden ‘gençnesever.com’ adresine girin ve ücretsiz Müzekart GNS’nizi hemen alın. Gezdiğiniz şehirlerdeki müzeleri ziyaret edin. Anadolu topraklarının eşsiz tarihini ve kültürünü görerek, yaşayarak öğrenin. Gezmek insanın ruhunu dinlendirir, zekasını geliştirir. Unutmayın her şehirde gün batımı aynı gibi görünse de esasında birbirinden farklıdır. Her şehre ay ışığı farklı yansır.

Detayları görmek, dünyayı, insanı, toplumu ve kültürü en güçlü şekilde anlamak, tanımak, keşfetmek için seyahat edin. Doya doya gezin, görün, eğlenin sevgili gençler. Bakanlığımız, tüm imkanlarıyla yol arkadaşınız olacak, yanınızda olacak. Mümkün olan en fazla noktaya ayak izlerinizi bırakmanız için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimizden gelen desteği göstermeye devam edeceğiz. Her alanda, her konuda, 7 gün 24 saat sizlerle birlikteyiz ve birlikte olmayı sürdüreceğiz.

Kasapoğlu, “Müzekart GNS” çalışmasına destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve bu çalışmaların gençlerle buluşmasında emek ortaya koyan herkese teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, ücretsiz Müzekart başvuru için link paylaştı:

Sizler için hayata geçirdiğimiz @gencnesever platformundan tanıtıma özel 18-25 yaş tüm gençlerimize Müzekart GNS hediyemiz!

Başvurmak için; https://t.co/n468OUpjLm” pic.twitter.com/lkpN60cfsf — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 1, 2022

https://indigodergisi.com/2022/07/18-25-yas-ucretsiz-muzekart-basvuru/