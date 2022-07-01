Sedat Peker’den Demirören paylaşımları

“Deli Çavuş” isimli hesabından paylaşımlar yapan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Grubu’na ilişkin paylaşımlar yaptı. Peker, ‘aile huzurunu kaçıracağım’ dediği Demirören’in sunucu Buket Aydın ile eşini aldattığını öne sürdü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Grubu’na tepki göstererek iş insanı Yıldırım Demirören’e “Akşam saatlerinde beni bekle” ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker dün yaptığı “Yarın Demirören dosyasını açacağım” açıklamasının ardından bugün Yıldırım Demirören’e yönelik paylaşımlarda bulundu.

“Deli Çavuş” rumuzlu hesabından paylaşım yapan Peker, Demirören Medya yayın organlarında eşini suçlu gösteren haberler yapıldığını söyleyerek önce Erdoğan Demirören’i anlatacağını ifade etti.

Peker’in iddialarına göre Erdoğan Demirören, Milangaz’ın eski sahibi Şevki Kurtkaya’nın desteğiyle Sirkeci’de 50 m2 bir makas dükkanı açtı. Peker, Şevki Kurtkaya’nın kardeşleriyle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle Milangaz’daki hisselerini Demirören’in üzerine yaptığını, Demirören’in ise yeraltı dünyasından bazı isimlerle anlaşarak hisseleri geri vermediğini ve Milangaz’a çöktüğünü iddia etti.

Peker ayrıca Demirören’in “Yorgi Papadolos isimli Rum asıllı bir gayri müslimi öldürüp, yurt dışına gittiği beyanıyla tüm mallarına çöktüğünü” ileri sürdü.

Peker, elindeki arşiv bilgilerinin bir çoğunun eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Cemil Gülmen’in eşi Neriman Gülmen tarafından kendisine 5 çuval içinde verildiğini söyledi.

“VİDEO ÇEKMEYE BAŞLAYACAĞIM”

Peker, birkaç saat sonra yeni paylaşımlar yaptı.

“Video çekmeye başlayacağım” diyen Peker, Yıldırım Demirören’in eşine seslenerek Demirören’in sevgilisini haber bülteni sunucusu yaptığını söyledi.

Peker, Demirörenlerin başta Turan Çevik olmak üzere kaç kişiye tezgah kurduğunu bildiğini söyleyerek gözdağı verdi.

Peker, ismini vermediği Buket Aydın’ın Emir Sarıgül ile Yıldırım Demirören’i aldattığını da öne sürdü. Buket Aydın’ın Emir Sarıgül’den ‘trafiğe takılmamak için’ tahsisli plaka istediğini, Sarıgül’ün de Cihan Ekşioğlu’nun tahsisli plakasının ikizini yapıp Aydın’a verdiğini iddia eden Peker, bu olayla Demirören’in aldatıldığını öğrendiğini yazdı. Peker, Demirören’in aldatıldığını öğrendikten sonra Buket Aydın’ı işten çıkarttırdığını da yazdı.

BirGün Gazetesi