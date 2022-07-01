Papa Françesko: ‘‘Tanrı İzin Verdiği Sürece Görevime Devam Edeceğim’’

Papa Françesko, bir grup episkoposa, Tanrı izin verdiği sürece hizmete devam edeceğini söyleyerek, hakkında çıkan istifa söylentileri sona erdirdi.

Çarşamba günü Brezilya’dan gelen bir grup episkoposun katıldığı toplantıda Papa Françesko, hem sağlığı hem de kilisenin geleceği için paylaşımda bulundu. Papa, Başepiskopos Roque Palosch’a istifa etmeyi düşünmediği söyledi. The Daily Mail’e göre, Papa’nın episkoposlara ‘‘Tanrı izin verdiği sürece görevimi sürdürmek istiyorum’’ dediği bildirildi.

Papa’nın Afrika gezisini ertelemesi ve yazın kardinaller toplantısı düzenleyeceğini açıklamasından sonra bazı iddialar ortaya atılmıştı. 1.2 milyardan fazla takipçisi olan Roma Katolik Kilisesi’nin 85 yaşındaki lideri, siyatik sinir ağrısı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor. Papa, önümüzdeki ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan’a yapılması planlanan ziyaretleri ertelemeye karar verdi.

Arjantin Kardinali Jorge Mario Bergoglio olarak görev yapan Françesko, Papa XVI. Benedikt’in sağlık sorunları nedenleriyle istifa etmesinin ardından 2013 yılında papa seçildi. 27 Ağustos’ta gerçekleşecek toplantıya 21 yeni kardinal katılacak. The Mail’e göre, bu kardinallerden on altısı 80 yaşının altında olacak ve gelecekteki bir genel kurul çağrısında Papa Françesko’nun halefisi olarak seçilmeye hak kazanacak.

Papa’nın 83 yeni kardinal ataması, kiliseyi ‘modernize etme’ çalışmalarıyla ilgisi olup olmadığı merak ediliyor. Gelenekçi Katolikler ise, Papa Françesko’nun boşanmış ve yeniden evlenmiş Katoliklere yakınlık duyması, eşcinsel Katoliklere ulaşması ve diğer reform hareketlerinde bulunmasından dolayı şiddetli eleştirmenler haline geldi. Papa, gelenekçilere karşı sert bir tavır alarak, episkoposluklarda özel önlemler aldı. Kilisenin genel yönetiminde yapılan reformlar arasında, kadınların da yönetimde yer almasına izin verilmesi bekleniyor.

Perşembe günü Vatikan, Papa Françesko’nun 24-30 Temmuz tarihleri arasında Kanada’ya yapacağı ziyaretin güzergâhını yayınladı ve diz sorunlarına rağmen geziye devam etmeyi planladığına işaret etti. Papa, Katoliklerin işlettiği yatılı okullarda meydana gelen suistimaller için Yerli halklardan özür dilemek üzere Kanada’yı ziyaret edecek. (CBN)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-tanri-izin-verdigi-surece-gorevime-devam-edecegim/