İsrail’in Ermenistan Büyükelçisi Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

30 Haziran’da İsrail’in Ermenistan’a yeni atanan Büyükelçisi Joel Lyon, İsrail’in Ermenistan Fahri Konsolosu Ashot Shakhmuradyan ile birlikte Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.
Konukları Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Bilimsel İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Edita Gzoyan karşıladı ve onlara Ermeni Soykırımı Anıtı’nın tarihini anlattı.
Ayrıca konuklara, geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan’daki Ermeni nüfusun etnik temizliği sırasında hayatını kaybeden Ermenilerin anısına ithaf edilen Tsitsernakaberd bölgesine yerleştirilen üç haçkarın hikayesini sundu.
İsrail heyet üyeleri ebedi ateşe çiçek bıraktı ve Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Büyükelçi Müzenin konuk defterine not bıraktı.
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