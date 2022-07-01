Hrant Dink Vakfı’na tehdit davasında karar çıktı

Hrant Dink Vakfı’nı 27, 28 ve 30 Mayıs’ta elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri için “Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçlamasıyla yargılanan Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş’in davasında karar çıktı. Hrant Dink Vakfı’nın avukatları karara itiraz edecek.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatları, mütalaaya genel olarak katıldıklarını ancak söz konusu suçun var olan veya varsayılan örgütlerin korkutucu gücünden faydalanmak suretiyle işlendiğini ve Hrant Dink’in öldürülmesine atıfta bulunulduğunu belirterek sanıkların ‘nitelikli tehdit’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise savunmasında, müvekkillerinin örgütle herhangi bir bağı olmadığını ve söz konusu nitelikli halin oluşmadığını belirterek beraatlarını talep etti.

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Hüseyin Ateş’i, ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçundan 2,5 yıl hapis cezasına, sanık Ersin Başkan’ı ise aynı suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hrant Dink Vakfı’nın avukatları sanıkların “Nitelikli tehdit” suçlamasıyla cezalandırılması gerektiğini kaydederek karara itiraz edeceklerini ve İstinaf’a gideceklerini belirttiler.

Hangi cezalar istenmişti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin’in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer almıştı. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya’da yakalanarak İstanbul’da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs’ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs’ta Hrant Dink Foundation’ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini kaydedilirken, “Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilmişti.

İkinci tehdit olayını gerçekleştiren şüpheli Ersin Başkan’ın Hrant Dink Vakfı’nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde tehdit mesajı yolladığının anlatıldığı iddianamede, “İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu