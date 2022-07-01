Ermenistan ile Türkiye arasındaki kara sınırı 3. ülke vatandaşlarına açılacak

Ermenistan ile Türkiye normalleşme süreci özel temsilcileri Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasındaki dördüncü görüşme, Viyana’da gerçekleştirildi.

Taraflar, Ermenistan ile Türkiye arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata vardı ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar verdi.

Ayrıca, Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde de mutabakata varıldı. Bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar verildi.

Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/01/Ermenistan-T%C3%BCrkiye-kara-s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1/233588