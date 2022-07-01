Deutsche Welle ve VOA Türkiye’de erişime engellendi

Uluslararası Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) ile Amerika’nın Sesi’nin web sitelerine lisans başvurularını yapmadıkları gerekçesiyle RTÜK’ün talebiyle dün akşam

erişim engeli getirildi. DW, uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracağını duyurdu

DW’nin internet sayfalarına dün akşamdan bu yana Türkiye’de erişilemiyor.

32 dilde yayın yapan Deutsche Welle’nin (DW) bütün sayfalarına erişim Türkiye’de engellendi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), DW ve diğer uluslararası web sitelerinin Şubat 2022’de Türkiye’de lisans almasını talep etmişti.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre DW, lisans almak Türkiye hükümetinin editoryal içeriği sansürlemesini mümkün hale getireceği için bu karara uymadı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg erişim engeli kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde DW’nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye’de lisanslı medya, RTÜK’ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak.”

Ermenistan Kamu Radyosu