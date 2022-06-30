Yahudiler için en iyi Avrupa ülkesi, İtalya

Araştırma, Brüksel merkezli Avrupa Yahudi Birliği tarafından, merkezi Londra’da bulunan Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü’ne yaptırıldı.

*Menahem Margolin, Fotoğraf: Şalom

Yeni bir araştırmaya göre Avrupa’da Yahudilerin yaşayabileceği en iyi ülkeler arasında İtalya ve Macaristan ilk sıralarda yer aldı.

Şalom gazetesinde yer alan habere göre araştırmada, kayda değer bir Yahudi nüfusuna sahip on iki Avrupa Birliği üyesi ülkede, hem genel anket soruları hem de politik veriler birleştirilerek Yahudi yaşamı için tek bir standart elde edildi.

Araştırma, Brüksel merkezli Avrupa Yahudi Birliği tarafından, merkezi Londra’da bulunan Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü’ne yaptırıldı.

Ekibin başındaki Daniel Staetsky, Budapeşte’de gerçekleşen Avrupa Yahudi Birliği Konferansı’nda söz alarak, “Araştırmamızın amacı, Avrupa’da yaşayan Yahudilerin yaygın antisemitizme karşı çok iyi bildiğimiz hislerini, devletlerin ölçülebilir antisemitizm politikalarıyla birleştirmekti” dedi.

Avrupa Yahudi Birliği (AYB) Başkanı Haham Menahem Margolin ise “Avrupalı liderlerin antisemitizm karşıtı söylemlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ne var ki, sadece sözlerden fazlasına ihtiyaç var” dedi.

Araştırma, Yahudi yaşamını koruma amaçlı yasaları en çok yürürlüğe koyan ülkelerden birisinin Almanya olduğunu belirtiyor. Öte yandan, orada yaşayan Yahudiler kendilerini güvende hissetme derecelerini ‘zayıf’ olarak derecelendiriyor. Bu nedenle Almanya anket sonuçlarında ortalama bir puan alabildi.

‘Avrupa ve Yahudiler: Yahudilere karşı saygı ve hoşgörünün ülkelere göre değerlendirilmesi’ adı verilen araştırmada değerlendirmeye alınan on iki ülkenin sıralama ve puanları şöyle oldu: İtalya- 79, Macaristan- 76, Danimarka- 75, İngiltere- 75, Avusturya- 75, Hollanda- 74, İsveç- 73, Almanya- 72, İspanya- 70, Fransa- 68, Polonya- 66, Belçika- 60.

(AÖ)

bianet