Peker, Demirören’i hedef aldı: Yarın 750 milyon dolar alan haramzadeleri anlatacağım

Sedat Peker, Deli Çavuş isimli hesaptan yaptığı paylaşımlarla Demirören Grubu’na ilişkin iddialarda bulunarak yarını işaret etti.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, paylaşım yasağı olmasına rağmen kendisinin kullandığı iddia edilen “Deli Çavuş” isimli hesaptan Uğur Dündar ve Yıldırım Demirören ile ilgili bir dizi paylaşımda bulundu.

Peker’e ilişkin attığı bir tweet ile yaptığı bir konuşmadan dolayı, gazeteci Uğur Dündar’ın 2 yıl hapsi istenmişti. Peker, “Uğur abi, lütfen kendini üzme” dedi ve daha önce hedef aldığı Demirören Grubu ve Yıldırım Demirören’e yönelik iddialar öne sürdü.

Yarını işaret eden Peker, ”40 yaşından küçük kardeşlerim, yarın size benim suçlu olduğumu ancak suç örgütü lideri olmadığımı, kendisine dostluk yapan Milangazın sahibi kandırarak, orayı ele geçiren sonrasında askerlimizin kuruluşu olan OYAK’ı soyan Rumlar’ın ve Yahudilerin mallarına çökerek, haksız bir şekilde zengin olan, Ziraat Bankası’ndan çiftçimizin parası olan 750 milyon dolar kredi ile bir çok basın kuruluşunu satın alan, haram zadeleri yani pammıkören ailesini anlatacağım” diye yazdı.

Peker’in paylaşımları şöyle:

“1-) Kıymetli büyüğüm Uğur Dündar abi, beni yani suçluyu övmek için sizi mahkemeye çağırdıklarında, lütfen şunu söyleyin; Sedat Peker hakkında bir tanesi Bursa’da, bir tanesi de İstanbul’da 2 tane davar var. Ancak her 2 dosyada da bir tane tutuklu sanık yok. Hem teknik olarak

2-) hem de kanunen övdüğümü iddia ettiğiniz kişi yani Sedat Peker, nasıl suçlu olabilir? süslü sülü’nün şikayeti Beykoz adliyesinde açılan davada sayın mahkeme hakiminin bir gram adalet duygusu varsa, sizi bu savunma ile ilk celsede beraat ettirir. Uğur abi, lütfen kendini üzme

3-) 40 yaşından küçük kardeşlerim, yarın size benim suçlu olduğumu ancak suç örgütü lideri olmadığımı, kendisine dostluk yapan Milangazın sahibi kandırarak, orayı ele geçiren sonrasında askerlimizin kuruluşu olan OYAK’ı soyan Rumlar’ın ve Yahudilerin mallarına

4-) çökerek, haksız bir şekilde zengin olan, Ziraat Bankası’ndan çiftçimizin parası olan 750 milyon dolar kredi ile bir çok basın kuruluşunu satın alan, haram zadeleri yani pammıkören ailesini anlatacağım. Bu haramzadelere hizmet eden, kendilerine gazeteci diyen aslında

5-) kemikli köpen olan kalemleri ile patronlarına tetikçilik yapan gazetecileri anlatacağım. Yani namusları aldıkları maaş kadar olanları anlatacağım. Ben suçluyum, Türk gençliğine örnek değilim. Ancak bunlar gibi kemiklik köpek değilim. Namuslu bir suçluyum. Namusunuz yok

6-) yok lan sizin… Bazıları Rahmetli Çahit Çetin’in öldürülmesi ile ilgili tutuklu olan 6 kişi vardır diyeceklerdir. Sayın mahkeme, bu cinayetin bizim yargılandığımız dosya ile yani benle bir ilgisi olmadığına karar verip, bu dosyayı ayırmış ona ayrı bir dosya açmıştır.”

Artı Gerçek