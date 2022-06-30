Midyat’taki Süryani aziz mezarları tahrip edildi

Midyat‘ın Enhil köyündeki Süryani azizlerin tarihi mezarları tahrip edildi. Yemişli Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Demirtaş, mezarları tahrip edenlerin bulunmasını istedi.

Vecdi Erbay

DİYARBAKIR – Süryani kilise takvimine göre Mor Favlus ve Mor Fetrus anma günü için Mardin Midyat’ın Enhil (Yemişli) köyündeki şapele giden Süryani halkı, şapelde bulunan mezarların tahrip edildiğini gördü. Jandarmaya haber veren Süryaniler, en az bin yıllık mezarları tahrip edenlerin bulunup yargılanmasını istedi.

Yemişli Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhan Demirtaş, 28 Haziran’da Mor Fetrus ve Mor Favlus anma günü için gittikleri Enhil’de mezarların tahrip edildiğine tanıklık ettiklerini söyledi.

Demirtaş, “Mor Fetrus ve Mor Favlus anma gününde yaptığımız duanın ardından kadislerin (azizlerin) mezarlarına mum yakmak ve dualar okumak için mezarlığa gittik. Mezarların barbarca tahrip edildiğini gördük. Mezarlar bozulmuş ve Azizlerin kemikleri dışarı atılmıştı. Onları Tuh-Buh (Süryanice tarumar) getirdiklerini görünce çok üzüldük” şeklinde konuştu.

‘KABİRDE BİLE RAHAT BIRAKMIYORLAR’

“Ölülerimizi kabirlerinde bile rahat bırakmıyorlar” diyen Demirtaş, “Yapılan bu vahşi davranış, dinimize ve kültürümüze büyük bir hakarettir. Barbarca yapılan bu hakareti kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Yemişli köyü karakoluna giderek jandarmaya haber verdiklerini aktaran Demirtaş, “Başçavuş hemen olay yerine geldi ve zaptını tuttu. Bu olayın soruşturulmasını, faillerin bulunmasını ve cezalandırılmalarını temenni ediyoruz. Hükümetin bu olayın takipçisi olmasını istiyoruz.

MEZARLAR BİN YILLIK

Tahrip edilen mezarlarla ilgili bilgi veren Demirtaş, “Bu Azizlerin kabirleri çok eskidir. Bu azizlerin ne zaman defnedildiği tam olarak bilinmiyor ancak bin yıl önce buraya defnedildikleri tahmin ediliyor. Bu azizlerin mezarlarının korunması için 1967 yılında küçük bir şapel inşa edildi” dedi.

‘SÜRYANİ MEZARLARINDA ALTIN OLMAZ’

Mezarların tahrip edilesi hakkında konuştuğumuz Turabdin Süryani Kültür ve Sanat Derneği Yöneticilerinden Eyüp Ergün ise mezarların ne zaman ve kimler tarafından tahrip edildiğini bilmediklerini söyledi.

Ergün, “Eğer define aramak için mezarları tahrip ettilerse, bilsinler ki Süryaniler ile Müslümanlar ölülerini aynı biçimde defnederler ve Süryani mezarlarında altın olmaz. Süryaniler ölülerini sadece kefenle gömerler. Başka birşey aramamak lazım. Aslında bunu herkesin bilmesi gerekiyor çünkü bugüne kadar binlerce Süryani mezarı aynı şekilde saldırıya uğradı” dedi.

Eyüp Ergün, Süryani mezarlarına yönelik saldırının Süryani varlıklarına tahammül edemeyen kişiler tarafından da yapılmış olabileceğini belirtti. Ergün, “Turizm sezonundayız ve insanlar Süryanilere ait tarihi varlıkları görmeye geliyorlar. Turizmden Mardin’de yaşayan herkes yararlanıyor. Tarihi varlıkların tahrip edilmesi turizme de turizm sayesinde kalkınan Mardin’e de zarar verir” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda hırsız olduğu düşünülen kişiler tarafından Midyat’taki Meryem Ana Kilisesi’nin çanı çalınmak istenmişti. 800 yıllık kilisenin çanını çalmak isteyen şahıslar, çıkan çan sesi üzerine kaçmıştı.

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