Khaçaturyan-Tracy görüşmesi

Başkan, ABD Büyükelçisinin konutunu ziyaret etti
Amerika Birleşik Devletleri, Bağımsızlık Günü arifesinde, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan bugün ABD’nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Lynn Tracy’yi konutunda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan, Büyükelçi Tracy, Büyükelçilik çalışanları ve ABD halkının ulusal bayramını kutlayarak, başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı, Ermenistan’ın bağımsızlığından bu yana ülkemizin kalkınmasında ve demokratik süreçlerin ilerlemesinde ABD’nin desteğini övdü.
Başkan Khaçaturyan, yıllar önce Yerevan belediye başkanıyken tanıştığı, ABD’nin ilk Ermenistan Büyükelçisi Harry Gilmore ile ilgili sıcak anılarını paylaştı.
Harry Gilmore’un Ermenistan için o zor günlerde yaptıklarını asla unutmayacağını kaydetti.
Muhataplar, Ermeni-Amerikan ilişkilerinin mevcut gündemi ve ikili işbirliğinin gelişmesi için beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
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