Ermenistan’a İsrail elçisi

Ermenistan ve İsrail arasındaki tarihi bağlar, işbirliği için uygun bir atmosfer yaratıyor

Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan, İsrail Devleti’nin Ermenistan’daki Büyükelçisi Joel Lyon’u kabul etti.

Alen Simonyan, Lyon’u İsrail Devleti’nin Ermenistan Cumhuriyeti’ne Büyükelçi olarak atanmasından dolayı tebrik ederek, verimli çalışmalar diledi.

“Etkinliğinizin Ermeni-İsrail ilişkileri için önemli bir öneme sahip olacağına ve parlamentolar arası işbirliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına dair umut doluyum”,- dedi Simonyan.

Parlamentolar arası ilişkiler bağlamında, meclis dostluk gruplarının faaliyetleri görüşüldü.

Her iki taraf da, iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağların varlığının ve kader benzerliğinin, elverişli bir işbirliği ortamı yaratmanın önkoşulları olduğunu belirtti.

Bölgede yerel istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu