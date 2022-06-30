Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!

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Muhafazakar kesimde nadiren de olsa benzer bir örnek yakaladıklarında aylarca manşetten indirmeyen soldan çarklı medya, Fransız asıllı holding patronunun, 77 yaşında yaptığı 4. evlilikte, 35 yaşında Merve Sakallı ile hayatlarını birleştirmesine çıt çıkartmadı.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4’üncü kez evlendi. Yeni eşi Merve Sakallı’nın ise 35 yaşında olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin en zengin iş adamlarından olan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4’üncü kez evlendi.

1945 doğumlu Arkas bu kez hayatını, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile birleştirdi.

Muhafazakar kesimde nadiren de olsa benzer bir örnek yakaladıklarında aylarca manşetten indirmeyen soldan çarklı medya, Fransız asıllı holding patronunun, 77 yaşında yaptığı 4. evlilikte, 35 yaşında Merve Sakallı ile hayatlarını birleştirmesine çıt çıkartmadı.

Arkas Bağları’nda evlendiler

Çiftin düğünleri 25 Haziran günü, İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Arkas Bağları’nda gerçekleşti.

Lucien Arkas’ın nikah şahitliğini Fransa Büyükelçisi Herve Magro, müstakbel eşinin şahitliğini de Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak gerçekleştirdi.

Butik otel aldılar

Alınan bilgilere göre çiçeği burnunda çift, nikah merasimi öncesinde Alaçatı’da bir butik otel açılışına imza attı. Otelin işletmesini ise Merve Sakallı’nın yürüteceği iddia ediliyor.

Lucien Arkas’ın evlilikleri

Öte yandan Lucien Arkas’ın ilk eşi ve çocuklarının annesinin hayatını kaybettiği, ikinci eşi ile boşandığı, üçüncü eşi ile de bir çocukları dünyaya geldikten sonra boşandıkları biliniyor.

Arkas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir St. Joseph Fransız Lisesi mezunu olup, İzmir’de yaşayan Marsilya kökenli levantenlerden olan dedesi Gabriel J.B. Arcas’ın kurduğu ithalatçı firmanın bugünkü sahibidir.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/damat-fransiz-olunca-konuya-fransiz-kaldilar-1669869.html