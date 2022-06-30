73. Ferman | Şengal’de Êzidilerin 6 toplu mezarı açılıyor

IŞİD’in katliam yaptığı Şengal’in Qine köyündeki 6 toplu mezarda 100’e yakın insan gömülü.

Fotoğraf: Nadia Murad / Twitter

Şengal’in Qine köyünde IŞİD’in yapmış olduğu büyük katliamlara maruz kalan Êzidilerin toplu mezarları açılıyor.

Êzidilerin ruhani liderleri Baba Şeyh’in de onayı ile Qıne köyündeki 6 toplu mezarın açılması çalışmalarına dini ve resmi törenle başlandı.

Mezarlar açılmadan öncesi Êzidi inancına göre dini tören düzenlendi. Ardından mezarların kazım çalışmalarına başlandı. Törene, Êzidilerin dini önderleri, hükümet yetkilileri, Kürdistan Bölgesi Başkanı Êzidi İşleri Danışmanı Hasan Kasım ve kurbanların aileleri katıldı.

Tanıklara göre köydeki 6 toplu mezarda 100’e yakın insan gömülü.

IŞİD’in köye saldırdığı günü Rudaw’a anlatan İlyas Xelef, “Tüm köylüleri yakaladılar ve ‘beyaz bayrak kaldırın size bir şey yapmayacağız’ dediler. Sonra köylüleri köy meydanında topladılar. Üzerlerine ateş açtılar ve hepsini öldürdüler. Ben o zaman köyden çıkmış yukardan onlara bakıyordum. Ama elimden hiç bir şey gelmiyordu” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Êzidi İşleri Danışmanı Hasan Kasım da Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda Şengal’de 87 toplu mezar tespit edildiği bilgisini verdi. Tespit edilen toplu mezarlardan 36’sının açıldığını söyledi.

Êzidi Soykırımı

Irak ve Şam İslam Devleti’nin (IŞİD ) Irak’taki Êzidiler’e yönelik olarak 3 Ağustos 2014’te gerçekleştirmiş olduğu katliamlar silsilesi (Êzidilerin deyimiyle 73. Ferman) Birleşmiş Milletlerce soykırım ,olarak kabul edildi.

Soykırımda Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Êzidi kadınlar ve küçük yaştaki kızlar IŞİD mensupları tarafından cinsel köleliğe zorlandı, erkekler sürgün edildi ve binlercesi topluca infaz edildi.

Birçoğu Sincar’da olmak üzere toplamda yaklaşık 5 bin kişinin öldürüldüğü 10 bine yakın kişinin ise esir düştüğü biliniyor.

Êzidi Kürtleri Kurtarma Ofisi verilerine göre, 1500 Êzîdî Kürt kurşuna dizildi.

Şu ana kadar örgüt tarafından kaçırılan 3 bin 100 kişi kurtarıldı. Hala yaklaşık 2 bin 700 kişiden hiçbir haber alınamıyor.

Soykırım 2014’te Peşmerge’nin IŞİD saldırıları sonucunda geri çekilmesinden sonra başladı.

IŞİD’in Êzidilere yönelik katliamı uluslararası toplumda geniş yer buldu ve tepki olarak ABD, IŞİD’e yönelik hava saldırılarına başladı.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Sincar Dağları’na kaçan Êzîdîlere uçaklarla acil yardımlar yaptı ve Êzîdîleri savunmaya giden Peşmerge, PKK ve YPG güçlerine silah desteği sağladı.

IŞİD’in Êzidi nüfusa yönelik eylemleri yaklaşık 500 bin mülteciye ve binlerce kişinin ölümüne veya kaçırılmasına sebep oldu. Soykırım özellikle Almanya’daki diğer Êzîdî topluluklarını da etkiledi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi 2019’da 3 Ağustos’u “Êzidi Soykırım Günü” ilan etti.

(FT / HA)

bianet