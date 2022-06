O herkesin çocukluk kahramanı

MEVLÜT TEZEL ‘Vefatı Barış Manço ve Kemal Sunal etkisi yaratacak kim olabilir?’ sorusunda aklıma ilk gelen isimlerden biriydi Cüneyt Arkın. Arkın’a dair ilk hatırladığım Bursa’da bir sinemada sanki tribünden maç izler gibi ‘Battal Gazi’ filmini izlememdi. Battal Gazi Bizanslıları kılıçtan geçirirken çocuk izleyiciler düdük ötürüyorlardı, bende düdük yoktu ama alkışlarla Battal Gazi’ye destek oluyordum. Sanki onunla birlikte Bizans Kalesi’ni ele geçiriyorduk! Ben 73 doğumluyum. Arkın’ın benden önceki ve sonraki kuşaklarının da çocukluk kahramanı olması eşine az rastlanır bir olay. Önce açık hava sinemalarında, sonra video kaset furyasında, ardından çok kanallı televizyonlara geçişte, internetin yükselişe geçtiği yıllarda Kemal Sunal ile birlikte en çok Arkın’ın filmleri izlendi. Arkın yakışıklı salon erkeğini de, greve giden madenciyi de, devrimci öğretmeni de müthiş oynadı. Oyunculuk yelpazesi çok genişti. Bugün star denilen birçok oyuncu, tek tip karakterlerle kariyerlerine devam ediyor! Sanılanın aksine oyunculuğun er meydanı aksiyondur. Google’a ‘Attan düşen oyuncu’ yazın Halit Ergenç’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a birçok aktörün haberi çıkar. Çoğu daha binicilik eğitimi sırasında attan düşüp sakatlandı. Bugün Hollywood aktörleri de dahil oyuncular tehlikeli sahnelerde dublör kullanır. Arkın, Medrano Sirki’nde bir yıl bedava çalışıp at binmeyi, parende atmayı, aksiyonun her türlüsünü öğrenmiş ve geliştirmişti. Kara Murat, Battal Gazi gibi tarihi macera filmlerinden polisiye maceraya birçok türde en tehlikeli sahnelerde dublör kullanmadı. EN BAŞARILI AKTÖR Arkın aynı zamanda Alain Delon gibi yakışıklıydı. Hızlı döneminde evinin önünde kadın hayranları onu görebilmek için beklerdi. Arkın’a dair anlatılacak o kadar çok şey var ki… Çiftçi bir ailenin çocuğuyken kıtlığı gören, İstanbul’da tıp öğrencisiyken açlık çeken, ekmek parası için inşaatlarda çalışırken yazdığı öyküleri Pazar Postası’nda yayınlanan, edebiyatı güçlü bir insandı. Yazar, doktor, sirk akrobatı, tangoyu da kavgayı da iyi bilen, hem aksiyon hem de sosyal içerikli filmlerin yıldızı, yönetmen vs. bir insan bu kadar çok meziyeti bir arada nasıl bulundurur? Arkın’ın siyasi duruşu da tartışıldı. Bir dönem fikirlerinin sağa kaydığı söylendi ama ‘Madenci’ filminde solcuydu, ‘Öğretmen Kemal’de Kuvâ-yi Milliyeci Kemalist bir öğretmendi. Bence Arkın tüm Türk toplumuna seslenen, siyaset üstü bir sanatçıydı. Kişisel fikrimi sorarsanız Türk sinemasının gelmiş geçmiş en başarılı aktörüydü. Ve herkesin çocukluk kahramanıydı. İşte bunu çok az sanatçı başarır. Huzur içinde uyu güzel insan. ELON MUSK’IN ÇOK ÇOCUK İSTEMESİ Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın her fırsatta çocuk yapın demesi kulağa garip geliyor değil mi? Dünya nüfusu zaten 8 milyar. Açlığa bağlı olarak her gün yaklaşık 25 bin kişi ölüyor. Tüm sorunlar yetmezmiş gibi bir de dünya adil yönetilmiyor. Dünya nüfusunun yarısı, günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalışıyor. Musk, yine de düşük doğum oranları ile ilgili bebek sayısının artması gerektiğini söylerken düşen doğum oranları iyileşmezse ABD’nin Japonya’nınkine benzer bir kaderle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. Japonya’nın kaderi şu; ölüm oranları doğum oranlarını geçti. Geçtiğimiz yıl Japonya 644 bin kişi azaldı. Musk’ın en çok kızdığı konu ise dünya kaynakları yetersiz olduğu için nüfus artmamalı diyenler. Musk, “Birçok insan, gezegendeki mevcut insan sayısının sürdürülemez olduğunu söylüyor. Bu tamamen doğru değil. Nüfus yoğunluğu aslında oldukça düşük” diyor. Musk haklı, dünyanın yüzölçümü, kaynakları 10 milyar insana da yeter ama kaynaklar akılcı ve adil yönetilmediği için insanlar üç-dört çocuğa bakacak gelire sahip değil. Dünya servetinin neredeyse yarısına, dünya nüfusunun yüzde 0.7’si sahip! Sevgili Musk bu düzen adil mi? Kendine ucuz iş gücü ve elektrikli otomobiller alıp borç içinde yaşayacak daha fazla müşteri mi arıyorsun diye sorarlar adama? JACK SPARROW DÖNÜYOR Johnny Depp, geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Heard’ın kendisi hakkında ortaya attığı şiddet ve istismar suçlamaları yüzünden nefretle bakılan biriydi. Onca film, muhteşem performanslar ve ödüller bir anda unutulmuştu. Yaptığı film anlaşmaları iptal edilmişti. En büyük yıkım ise ‘Karayip Korsanları’ serisinin kadrosundan çıkarılmasıydı. Ve Depp, Heart’a açtığı karalama davasını kazanınca her şey tersine döndü. Gelen haberlere bakılırsa ünlü yapım şirketi Disney, Depp’i ikna etmeye çalışıyormuş, 300 milyon dolarlık anlaşma sunmuş. Normalde Depp kovulduğu bir film serisine dönmez ama 59 yaşındaki ünlü aktörün kariyerinde 15 yıl içinde beş kez rol aldığı ‘Karayip Korsanları’ serisinin ayrı bir yeri var. Jack Sparrow rolü onu tüm dünyada fenomen yapmıştı. İşte bu yüzden Depp’in seriye dönmesinin sembolik bir anlamı var. Haklı olduğunu kanıtladı ama Heard’ın attığı iftiralar yüzünden kovulduğu seriye dönmesi onun zaferini taçlandırır. GÜNEŞİ ZAPT EDECEĞİZ Çin’in Xidian Üniversitesi’nde uzay tabanlı güneş enerjisi kullanımının yolunu açabilecek yeni bir kule 75 metre uzunluğunda yapılmıştı. Üniversiteden yapılan açıklamada, 5 Haziran’da ‘dünyanın ilk tam bağlantılı ve tam sistemli güneş enerjisi santrali’ üzerinde başarılı bir test yapıldığı belirtildi. Peki, bu nasıl olacak? Uzay tabanlı güneş enerjisi sisteminde, uyduların enerjiyi güneşten sürekli olarak fotonlar toplayarak enerjiyi fotovoltaik hücrelere dönüştürmesi ve bu elektriği kablosuz olarak ışınla ve mikrodalgalar halinde dünyadaki alıcılara göndermesi hedefleniyor. İngiltere ve Amerika'nın da uzayda güneş enerjisi santrali kurma planları var ama Çin rakiplerinden birkaç adım önde. Elbette uzaya güneş enerjisi santrali kurmak şu anki teknolojide büyük maliyet. Maliyeti düşürecek teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Kısacası bilim kurgu filmleri gerçek olmaya devam ediyor. Eğer uzayda güneş enerjisi santrali kurulursa iklim ve enerji krizine de çözüm bulunmuş olunacak. Büyük şair Nazım Hikmet'in dizelerinde olduğu gibi "Güneşi zapt edeceğiz / Güneşin zaptı yakın."