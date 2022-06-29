Gagarin’in ilk uçuşu ünlü bir Ermeni ile ne ilgisi var?

Gagarin’in ilk uçuşu ünlü bir Ermeni ile ne ilgisi var?

Sovyet radar ekipmanlarının yaratılması, balistik füzeler, nükleer santraller, buzkıranlar ve denizaltılar, ilk havacılık uyduları ve Gagarin’in ilk uçuşu – bunlar ve diğer pek çok şey Andranik Iosifyan’ın bilimsel etkinliği ile yakından bağlantılıdır.

1930’a kadar çocuğun dünyaca ünlü bir bilim adamı olacağına dair kimse bilmezdi. Ya da o sırada, Moskova’nın dikkatini çeken elektrikli bir vidalı top yaratmak için bir keşif yapmayı çoktan başarmıştı.

Otuz yaşında, Iosifyan zaten dünyaca ünlü bir isimdi. Sonunda, “Iosifyan Helikopteri”nin yaratılmasından sonra ünü güçlendi. Bu helikopter bir elektrik motoruyla çalışıyordu ve 1930’ların başında gazyağı ile çalışan helikopterler bile yeni bir şeydi.

Iosifyan, Stalin’in emriyle özel bir bilimsel üretim birliğinin direktörlüğüne atandığında, savaşın başlamasından bu yana iki ay geçmişti. Bu unvan ona “örnek roket teknolojisi modellerinin yaratılmasındaki büyük değeri ve insanın uzaya başarılı uçuşuna katkısı için” verildi. Elbette bu Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutu olan Yuri Gagarin’in ilk uçuşuydu.

Ermenistan Kamu Radyosu