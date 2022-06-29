“Aurora” Ödülü, Ekim ayında Venedik’te verilecek

2022 Aurora Ödül Töreni ve özel etkinlikleri 14-16 Ekim tarihlerinde İtalya’nın Venedik kentinde gerçekleştirilecek.

Venedik’teki özel etkinlikler sırasında iki Aurora Diyalogu düzenlenecek. İlki 2022 “Aurora” kahramanları Jamila Afghani, Mahinur al-Masri ve Hadi Ghuman’ın cesur çalışmasını sunacak. İkincisi ise, genç neslin insanlığın geleceğini belirleyecek sorunları çözmedeki hayati rolünü ele alacak.

Özel etkinlikler, Ermeni kültürünün dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olan Mkhitarist Cemaati’nin St. Lazarus Adası’nda gerçekleştirilecek olan 2022 Aurora Ödül Töreni ile sona erecek. Bu yıl Aurora, Afganistan’da kadın ve kız çocuklarına eğitim veren, Yemen’de savaş esirlerini serbest bırakan ve Mısır’da insan haklarını savunan bugünkü 3 kahramanı onurlandırıyor.

Aurora Ödülü sahibine , Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlar adına yılda 1 milyon dolar veriliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu