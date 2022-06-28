Tarihi Tavuk Adası’ndaki turizm projesi protesto edildi

Tavuk Adası’nda 10 Nisan 2022’de başlayan inşaat çalışmalarını Ayvalık Demokrasi Platformu protesto etti: “Dikran Masis’in hayalleri, bizim kâbusumuz.”

Gönül İlhan

Balıkesir, Ayvalık Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve Doğal Koruma Alanı statüsünde olan 17 dönümlük Tavuk Adası’nda, 10 Nisan’dan beri “Turizm faaliyetlerini harekete geçirmek”, “Adaya canlılık katmak” gibi gerekçelerle inşaat çalışmaları sürdürülüyor.

Adanın üç dönümü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, geri kalan 14 dönümü ise iş insanı Dikran Masis’in sahibi olduğu “Eskidji” isimli şirkete ait. Şirket, Bakanlık’a ait üç dönümü de 49 yıllığına kiralayıp proje için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz günlerde Dikran Masis’in Gazete Ayvalık’a konuşması üzerine, Cumhuriyet Alanı’nda bir araya gelen Ayvalık Demokrasi Platformu üyeleri, “Tavuk Adası’nı keyif adası yapacağım,” diyen Dikran Masis’i protesto etti.

“Ormanı ne yapacağız biz maymun muyuz?”

Platform, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde basına demeçler veren iş insanı Dikran Masis’in söyledikleri Ayvalık halkı başta olmak üzere toplumun geniş bir kısmında tepkiyle karşılanmıştır. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Biz bu sözün doğruluğuna Karadeniz yaylalarında, Bergama’da, Kaz Dağlarında; tarihe, doğaya, insanlığa düşman örneklerin yüzlercesinde tanık olduk. Gözünü kâr hırsı kaplamış olanlar baktıkları her yerde rant görüyorlar.

“İş insanı Dikran Masis: ‘Benim bir hayalim var, Tavuk adasını keyif adası yapacağım,’ diyor. Parayı veren düdüğü çalar diyor. Ormanı ne yapacağız biz maymun muyuz?” diyor. Ne yapayım bu adada tavuk mu besleyeyim, keçi mi bakayım, diyor. Doğayı, ağacı, denizi, gölü, keçiyi, böceği kendi malı gibi gören bir zihniyetin sözleridir bunlar.

“Hayallerini de al git”

“Dikran Masis bize, gözlerinizi kapatın, hayal kurun diyor. Hayır! Gözümüzü kapatmıyoruz. Hatta her şeyi para olarak görenlere karşı gözümüzü dört açıyoruz. Senin hayallerin bize astronomik kiralar, gidemeyeceğimiz, ailemizi götüremeyeceğimiz, önünden dahi geçemeyeceğimiz lüks restoranlar, oteller, beachler olarak dönecek. Senin hayallerin bizim kabusumuz olacak!”

Bizler Ayvalık’ın çalışanlarıyız, emekçileriyiz, emeklileriyiz. Biz öğretmeniz, memuruz, işçiyiz, senin sevdiğin ıstakozu masaya koyan garsonuz. Biz marka şehir istemiyoruz. Biz yaşanabilir bir Ayvalık istiyoruz. Bizim hayalimizde, doğayla barışık insanca yaşayabileceğimiz bir Ayvalık var. O yüzden sana tavsiyemiz, hayallerini de al git. Bizim çılgın projelere ihtiyacımız yok.”

Ne olmuştu?

Tavuk Adası’nın 14 dönümlük kısmının sahibi olan, geri kalan üç dönümlük arazi de restore için kendisine tahsis edilen Dikran Masis, Gazete Ayvalık’taki söyleşide “Adaları turizme açmak lazım. Bu adalara doğal güzellik diyorlar. Bakıyorum, ben mi şaşıyım, neresi güzellik, tabiat güzelliği nerede, güzellik mi görmedik? Yüzde 90’ına imar verilir demiyorum, yüzde 5’ine imar versinler, sahiplenelim,” diyerek, Cunda Adası’nda şimdiden çok sayıda otel yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ada “Tabiat Parkı 2009 Revizyon Planı” ile Manastır’ın restorasyonu sırasında “fonksiyon yükleme” bahanesiyle müze dışında kullanıma açılmak istendi. Planın engellenmesi için bölge halkı tarafından dava açıldı. Temmuz 2012’de inşaat çalışmalarına başlansa da 25 Aralık 2013’te Tabiat Parkı 2009 Revizyon Planı, Danıştay tarafından iptal edildi.

Dokuz yılın ardından, 2 Ağustos 2021 tarihinde ise 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Tavuk Adası, statüsü düşürülerek “Nitelikli Koruma Alanı” kabul edildi.

Tavuk Adası

Cunda Adası’na 700 metre mesafede yer alan, bir zamanlar 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Tavuk Adası, aynı zamanda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde.

Ada üzerinde tarihi Agios Ioannis Prodromos Manastırı bulunuyor. Manastırın 1800’lü yıllarda inşa edildiği biliniyor.

İçinde tavuk yetiştirildiği için bu ismi alan adanın manastırı, 1923 yılındaki Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi’ndeki din esasına dayalı zorunlu göçe tabi tutulan rahiplerin Yunanistan’a gönderilmelerine dek işlevini korudu.

Manastır, 1948 yılında bombalanarak ağır tahribata uğradı. Bombalamanın ardından manastırdan geriye yalnızca manastır şapelinin apsis duvar kalıntısı kaldı.

1960’lı yıllarda Ayvalık Güzelleştirme Derneği’ne bağışlanan ada satışa çıkarılarak Dikran Masis’e satıldı.

Fotoğraflar: Gönül İlhan.(Gİ/TY)

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