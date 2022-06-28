Paylan’dan seçim yönetmeliği için soru önergesi

HDP milletvekili Garo Paylan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi yöneltti. Paylan “Azınlık Vakıf Seçimleri Yönetmeliği’nde neden azınlık toplum temsilcilerinin talepleri dışında bir dayatma yaptınız?” sorusunu gündeme getirdi.

Paylan’ın TBMM’ye ilettiği soru önrgesi şöyle:

“Azınlık Vakıfları 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edilen seçim yönetmeliği nedeniyle dokuz yıl seçim yapamadı. Azınlık toplumları bu süreçte, hem seçim hakkının iadesi hem de seçimlerin demokratik yapılması konusunda taleplerini iletti, mücadele yürüttü.

18 Haziran 2022 günü yayınlanan Azınlık Vakıfları seçim yönetmeliği azınlık toplumlarında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Azınlık toplumlarının önerilerini yok sayan seçim yönetmeliği bir dayatma olarak görüldü. Bu yönetmeliğin mevcut sorunları gidermesi bir yana, yeni sorunlara da kapı açacağı öngörüldü.

Yeni yönetmelik, azınlık toplumları temsilcileri ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi. Hastaneye sahip vakıfların seçimlerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanarak belirsizliğe itilmesi, seçim tertip heyetlerinin mevcut yönetimler tarafından kurulması, Lozan Antlaşması’na aykırı olarak seçim çevresi ve seçmen listesi gibi konularda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınması yönetmelik hakkında azınlık temsilcilerinin eleştirdiği başlıca konulardır.

Bu bağlamda,

1. Azınlık Vakıf Seçimleri Yönetmeliği’nde neden azınlık toplum temsilcilerinin talepleri dışında bir dayatma yaptınız?

2. Hastaneleri olan cemaat vakıflarının seçimini neden Sağlık Bakanlığı’nın iradesine bağlayarak vakıflarımızı böldünüz?

3. Azınlık toplumlarının seçim yönetmeliğindeki yaptığınız dayatma Lozan Antlaşması’na aykırı değil midir?

4. Seçim tertip heyetinin mevcut yöneticiler tarafından belirlendiği bir seçim nasıl demokratik olabilir?

5. Azınlık vakıf seçim yönetmeliğinde neden bu konuda yetkisi olmayan İçişleri Bakanlığı insiyatif sahibi oldu?”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27241/paylan-dan-secim-yonetmeligi-icin-soru-onergesi