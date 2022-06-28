Paşinyan’dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme fırsatlarını gördüklerini ve bunlardan yararlanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Paşinyan, bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.

Diğer yandan Türkiye tarafının ‘Zengezur koridoru’ ile ilgili açıklamalarının Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine engel olduğunu dile getiren Paşinyan, ama bunun Türkiye’yle diyalogu kesecekleri anlamına gelmediğini kaydetti.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3236732-pasinyandan-turkiye-aciklamasi