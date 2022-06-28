New York’ta Ahmet Ertuğ sergisi

Çağdaş Ertuna

İki önemli alanı, mimariyi ve fotoğrafı titizlikle ve ustalıkla birleştirdiği için çok özel bir yeri var Ahmet Ertuğ’un.

Ahmet Ertuğ çok değerli kitaplarından sonra Los Angeles Film Ödülleri’nde aldığı en iyi belgesel ödülüyle de kendinden söz ettirdi.

Anadolu’nun antik tiyatroları ve anıtlarında bir yolculuğu anlattığı ‘Echoes of Silence’ Tribeca, Sydney, Melbourne gibi önemli başka festivallerde de yarışıyor.

Efes, Bergama, Aspendos gibi Anadolu’nun hazinelerini anlatan belgeseli izlemeyi heyecanla bekliyorum.

Şimdi ise Ahmet Ertuğ’un yeni fotoğraf sergisi ‘Edifice as Artifact’ 14 Temmuz’da New York’ta Bruce Silverstein Gallery’de açılacak.

Sergi, 17 Eylül’e kadar New York’ta devam edecek.

Umuyorum, bu sergiyi İstanbul’da da görme şansımız olur.

Çünkü Ahmet Ertuğ’un gözünden mimari eserlere bakmak farklı bir boyut katıyor.

Ahmet Ertuğ, Londra’da Architectural Association School of Architecture’da mimarlık öğrenimi gördü ve 1974’te mezun oldu.

Fotoğrafçılığa öğrencilik yıllarında başladı.

İngiltere, İran ve Türkiye’de mimarlık yaptı.

1979’da Japonya Vakfı’ndan geleneksel Japon mimarisi üzerine burs kazandı.

Bu sayede Japonya’da bol bol yolculuk edip eski tapınakların, Zen bahçelerinin ve festivallerin fotoğraflarını çekme fırsatı buldu.

İstanbul’a döndükten sonra tarihi yarımadayı koruma planında mimar olarak görev aldı.

1980’li yıllarda ise kendi yayınevini kurarak fotoğrafçılığa yoğunlaştı.

“Önce Türkiye’nin, sonra da dünyanın en iyi kitaplarını yapalım” fikriyle yola çıktı.

Ertuğ & Kocabıyık Yayınevi bünyesinde Bizans, Helen, Roma ve Osmanlı sanatı üzerine 25 kitap yayımladı.

Bugüne kadar Kariye Müzesi’nden Ayasofya ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne, Anadolu halılarından Vehbi’nin Surnamesi’ne kadar Türkiye’nin tarihi mirasını, sahip olduğu zenginlikleri dünyaya tanıtmak amacıyla sanat kitaplarına imza attı.

Bu çok özel kitaplar ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’daki ünlü müzelerde, kültür merkezlerinde ve kitabevlerinde satışa sunuluyor.

Bu kitaplar için çektiği fotoğraflar dünyanın en ünlü müze ve galerilerinde sergilendi.

Bugüne kadar tüm kitapları için 25 kiloluk bir mekanik fotoğraf makinesiyle çalıştı.

Bu kadar emek zaten tüm çalışmalarında belli oluyor.

Artık New York’taki sergisinden sonra umarım İstanbul’daki müzelerimiz de Ahmet Ertuğ’un değerini daha iyi bilir ve fotoğraf sergilerine ev sahipliği yapar.

Milliyet Gazetesi