Garo’nun Arkadaşları: Herkesi sorumluluğa çağırıyoruz

İHD Eş Genel Başkanı kampanyanın hedefini, “Garo’nun Arkadaşları olarak sesimizi yükseltmek ve Garo Paylan’ın can güvenliğinden kendisinin de sorumlu olduğunu düşünen herkesi sesini yükseltmeye çağırmak” diye açıkladı.

Meclis’e verdiği “Ermeni Soykırımının Tanınması ve Soykırım Faillerinin Adlarının Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında yasa teklifi nedeniyle hem iktidar, hem de muhalefet cephesinden ağır saldırıyla karşılaşan Garo Paylan’a destek amacıyla geçen ay başlatılan “Garo’nun Arkadaşları” sivil inisiyatifi yeni katılımlarla genişliyor.

Kendisini “Garo’nun Arkadaşı” olarak gören isimler çoğalarak 181 kişiye ulaşan listede Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Ali Duran Topuz, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Cengiz Aktar, Defne Sandalcı, Fethiye Çetin, Füsun Erdoğan, Gülten Kaya, Hasan Cemal, İlkay Akkaya, İsmail Beşikci, Murat Çelikkan, Nadire Mater, Necmiye Alpay, Nesrin Nas, Recep Maraşlı, Sırrı Sakık, Suavi, Şanar Yurdatapan, Tuğrul Eryılmaz, Vivet Kanetti, Yıldırım Türker gibi isimler yer alıyor.

Haziran ayında Garo’nun Arkadaşları imzasıyla kamuoyuna açıklanan metin, bir çağrıyla sona eriyordu:

“Hatırlatıyoruz: Bu devlet ve devleti temsil eden tüm yetkililer, milleti temsille görevli tüm siyasiler, emniyet teşkilatı, mülki amirler, hepsi Garo Paylan’ın güven ve huzur içinde yaşamasından sorumludur. Onu nefrete karşı korumakla yükümlüdür.

Biz Garo’nun Arkadaşları olarak ayrıca belirtiriz ki, Garo Paylan’ın güvenliğinden bu toplum da sorumludur. Bizler de sorumluyuz. Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz.

Her fırsatta, her tehdide, her hakarete karşı sesimizi yükseltecek, kamusal alana çıkarak, “BİZ GARO’NUN ARKADAŞLARIYIZ VE ONUNLA OMUZ OMUZAYIZ” diyeceğiz.

Garo Paylan’ın can güvenliği için endişe eden herkesi Garo’nun Arkadaşı olmaya çağırıyoruz.”

“Zamanla sınırlı değiliz”

Kampanyanın yürütücülerinden İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin kampanyanın hedefini şöyle açıkladı:

“Bu zamanla sınırlı bir imza kampanyası değil. Kalıcı bir sivil hareket. Hedefimiz Garo Paylan’a yönelik her türlü sözlü saldırı, tehdit ve hakaret durumunda Garo’nun Arkadaşları olarak sesimizi yükseltmek ve Garo Paylan’ın can güvenliğinden kendisinin de sorumlu olduğunu düşünen herkesi sesini yükseltmeye çağırmak.”

Garo’nun Arkadaşlarının çağrı metn

iBizler Garo’nun Arkadaşlarıyız.Garo Paylan bizi şahsen tanısa da, tanımasa da arkadaşlarıyız ve onun yanındayız.TBMM’ye verdiği “Ermeni Soykırımının Tanınması ve Soykırım Faillerinin Adlarının Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında yasa teklifi nedeniyle Garo Paylan saldırı altında. İktidar ile muhalefet bu saldırı cephesinde birleşti.İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ondan “hadsiz” diye bahsetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “TBMM’nin, haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini mutlaka yapacağına inanıyorum” diyerek yargıya talimat verdi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, hakkında “hukuki takibat” yapacaklarını söyledi.Biz bu süreci iyi biliyoruz.

Bu topraklar, hakkında dava açılan, bu davayla ırkçıların hedefi haline getirilen Hrant Dink’in katline tanık oldu.Ayrıca sosyal medyada Garo Paylan’a karşı hakaret, tehdit, nefret kampanyası açıldı. Bu tehditlerin devam ettiğini öğrendik.Hatırlatıyoruz: Bu devlet ve devleti temsil eden tüm yetkililer, milleti temsille görevli tüm siyasiler, emniyet teşkilatı, mülki amirler, hepsi Garo Paylan’ın güven ve huzur içinde yaşamasından sorumludur.

Onu nefrete karşı korumakla yükümlüdür.Biz Garo’nun Arkadaşları olarak ayrıca belirtiriz ki, Garo Paylan’ın güvenliğinden bu toplum da sorumludur.Bizler de sorumluyuz. Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz.Her fırsatta, her tehdide, her hakarete karşı sesimizi yükseltecek, kamusal alana çıkarak, “BİZ GARO’NUN ARKADAŞLARIYIZ VE ONUNLA OMUZ OMUZAYIZ” diyeceğiz.Garo Paylan’ın can güvenliği için endişe eden herkesi Garo’nun Arkadaşı olmaya çağırıyoruz.

Abuzer AslanAdnan ÇelikAdnan EryılmazAdnan KulhanAdnan VuralAhmet ÇakmakAhmet ÇevikAhmet İnselAhmet KaleAhmet KurtAhmet Turhan CihanbeyliAli BayramoğluAli Cenk İnisteAli Duran TopuzAli GöktaşAsuman BayrakAtilla DirimAtilla KılıçAttila TuyganAydın ArıAyşe Ferda CanerAyşe GözenAyşegül DevecioğluAyşe GünaysuAyşegül KaradağAyşegül KayaAyşın İnanAzize AdıgüzelBahadır AltanBaskın OranBayram İsterBingöl ElmasBircan DeğirmenciBülent BezirganoğluCan CandanCengiz AktarCengiz KoçDario NavaroDavid VergiliDefne SandalcıDilek GökçinDilek OnatDikran EsendirDirayet Dilan TaşdemirDursun UlukEbru AkyıldızEmel KurmaErdal DoğanErdal KılıçkayaEren KeskinErtan İldanErsoy TanEylem CanFatmanur GünbeyiFerhan UmrukFethi İnanFethiye ÇetinFevzi ŞakirFırat AydınkayaFırat Mercan Füsun ErdoğanGarbis EvyapanGöktan YıldırımGönül BüyükköşkerGülayşe KoçakGüliz SağlamGüllistan YarkınGülseren YoleriGülten KayaHacer AnsalHaluk SunatHaris YardımcıHarutyun KalataşHasan CemalHatice KorkmazHayrettin PişkinHikmet AkçiçekHulusi ZeybelHülya KurtHüseyin Aygülİlhan Kılıçİlkay Akkayaİlkay Alptekin Demirİlker Çalışkanİnci Hekimoğluİsa Acanİsa Hacıhasanoğluİshak Kocabıyıkİsmail Beşikciİsmail DoğruerJiyan KayaKadir AkınKadrican MendiKaspar ZakaryanKaya KıraçKoçer KaratepeKorkut AkınLeman YurtseverLevent KökerLevent PişkinMahmut UzunhasanoğluMehmet Emin TuranMelek GöregenliMeral ÇıldırMetin KılavuzMuhsin NuraydınMurat ÇelikkanMustafa ÇolakaliMustafa KereyMustafa OlaşNadire MaterNecmi DemirNecmiye AlpayNejla OkyayNergiz OvacıkNesim Ovadya İzrailNesrin NasNesrin SungurNesri Yılmaz DemirNesteren Davutoğlu Nigar AdemyılmazNihan AksakallıNilüfer BulutNimet TanrıkuluNiyazi ZorluNur SürerNuray ŞimşekNurcan DeğirmenciNurettin BaltaOkşan ErdoğanOrhan BayramOya ÖzgüvenOsman GüneyÖmer ÇermikliÖzge AkyüzÖztürk TürkdoğanÖzüm VurgunRamazan KayaRecep MaraşlıSait ÇetinoğluSami AkalınSarp BalcıSerap ÇetinSerhat DemirSerpil OdabaşıSevan DeğirmenciyanSevilay ÖzkurtSevgi AkyıldızSona KüçükyanSırrı SakıkSuat BozkuşSuat TuranSuat YılmazSuaviSuzan EbrenSuzan YazıcıSüleyman AkbulutŞafak ÇelikŞanar YurdatapanŞebnem BudakŞehbal Şenyurt ArınlıTanju UçarTarık DemirTarık KayakanTuğrul EryılmazTürkan ErtançUzay BulutÜmit EfeÜnal KarasuVedat ÇetinVivet KanettiYasemin ÇongarYasemin ErdenYaşar DemircanYavuz OkçuoğluYıldırım ŞahinYıldırım TürkerZiya Taner KoçakZehra ŞenoğuzZeynep Ceren BoztoprakZeynep Oğuz

(EMK)

bianet