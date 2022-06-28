Esirler konusu

Azerbaycan, barış güçlerinin faaliyetlerini itibarsızlaştırmayı amaçlıyor

“Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin %90’ından fazlası, Rus barış güçlerinin bölgeye yerleştirilmesinden sonra esir alınmıştır.

Bu konuyu Rusya Federasyonu Başkanı Rus Barış Gücü Komutanı ile görüştüm.

Ancak bu bölgelerin barış güçlerinin sorumluluğunda olduğu söylenmelidir”,- diyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın bu bağlamda izlediği politikanın Rus barış güçlerinin faaliyetlerini itibarsızlaştırmayı amaçladığını kaydetti.

Paşinyan, 6 Nisan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel’in huzurunda, bir grup tutukluyu serbest bırakma sözü verdiğini, ancak bir sonraki toplantıda bu sözün yerine getirilmediğini hatırlattı.

Azerbaycan tarafından teyit edilen esirlerin sayısının 38 olduğunu, ikinci bir listenin olduğunu, ancak bu listedekilerin esaret altında olduklarına dair bir teyitlerinin olmadığını kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu