Diyarbakır’ın Buram Buram Tarih Kokan Cazibe Merkezleri

Diyarbakır, geniş bir yüzölçümüne sahip Güneydoğu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bu yönüyle Diyarbakır için tarih kokan kent yakıştırması yapılabilir.

Eski çağlardan kalma yapılar, saraylar, surlar gibi birçok tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu asırlık mekanların varlığı, Diyarbakırı bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline getirmektedir. Kent hakkında derin bir bilgiye sahip olmak için seyahat sürenizi biraz uzun tutmanız gerekebilir. Bunun en büyük sebebi gezilecek tarihi mekanların çokluğundandır. Diyarbakır tarihi yerler listesinin ilk sırasında ise şehir surları, Diyarbakır Ulu Camii, Aziz Giragos Ermeni Kilisesi, Se’man Köşkü veMeryem Ana Kilisesi yer almaktadır.

1. Şehir Surları

Şehir Surları, Diyarbakır’ın en önemli ve en karakteristik yapılarından biridir. Bu surlar Diyarbakır’ın dört bir yanını çevrelemektedir. Surlar, belli noktalarda askeri yapıları da içeren bir Orta Çağ mimarisidir. Burası, Çin Seddi’nden sonra insan eliyle yapılan en uzun sur olmasıyla da öne çıkmaktadır. Halk arasında uzunluğu ve genişliği yüzünden “Kara Dağlar” olarak da anılmaktadır. Sönmüş yanardağın yakınında yer almasından dolayı duvarların yapımında bazalt kullanılmıştır. Sur üzerindeki taş kabartmalar, hayvan ve bitki gravürlerini gösteren hat motifleri ile süslenmiştir. Surların en önemli noktaları; Yedi Kardeşler Burcu, Keçi Tabyası, Evli Beden Burcu, Nur Burcu, İz Kale, Aziz George Kilisesi ve açık hava tasavvuf lahitleridir. Diyarbakır Şehir Surları, yılın 365 günü ücretsiz olarak gezilebilmektedir.

2. Diyarbakır Ulu Camii

Diyarbakır Ulu Camii, Anadolu’nun zengin bir mirasa sahip olduğunu gösteren meşhur bir simgedir. Mezopotamya olarak anılan bölge, genellikle neo-medeniyetin doğum yeri olarak bilinmektedir. Anadolu’nun İslam başkenti olarak bilinen Diyarbakır’ın en eski camisidir. Burası, İslam’da beşinci en kutsal yapı olarak kabul edilmektedir.

Diyarbakır Ulu Camii, 1091’de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından yaptırılmıştır. Dini yapının inşasında Şam’daki Emevi Camii’nden etkilenilmiştir. Burası 7. yüzyılda yıkılan kilisenin yerine inşa edilmiştir. Arap mimarisinin özelliklerini taşıyan cami, siyah bazalt kaya ve kalkerden yapılmıştır. Batı bölümünde yer alan sütunlar ve heykel kalıpları Roma AmfiTiyatrosu’na benzetilmektedir.Diyarbakır Ulu Camii’nde aynı anda 5000 kişi namaz kılabilmektedir. Avlusundaki şadırvan ve güneş saati osmanlı döneminden kalmadır. Orijinal yapıya ait bir kitabe bulunmasa da Kufi dilinde yazılmış ve inşa ve tadilat kayıtlarının olduğu bir belge günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Diyarbakır Ulu Camii ziyaret etmek isteyenler birkaç önemli hususa dikkat etmelidir. Cami içerisine şort ile girmek yasaktır. Kadın ziyaretçiler başlarını örtmek zorundadır. Camiye ayakkabı ile girilmemektedir. Fotoğraf çekmek için önceden izin almak gerekebilmektedir. Cami ziyareti gayrimüslimlere de açıktır. Ziyaretçiler tarihi Diyarbakır Ulu Camii’ni ücretsiz olarak gezebilmektedir.

3. Aziz Giragos Ermeni Kilisesi

Aziz Giragos Kilisesi, Diyarbakır’a Ermenilerden miras kalan dini ve tarihi bir yapıdır. Kilise uzun yıllar boyunca kullanılmadığı için bakımsız kalmıştır. Daha sonra devlet kiliseyi kamulaştırmış ve restore ederek eski ihtişamına kavuşturmayı başarmıştır. 17. yüzyıldan kalma Aziz Giragos Kilisesi, hem bir Ermeni müzesi hem de bir ibadethane olarak hizmet vermektedir. Mekan, Türkiye’nin müze olarak da hizmet veren ilk kilisesidir. Dini yapı, 3.200 metrekarelik bir alana ve 7 adet sunağa sahiptir. Kilise Ermeni Hristiyanlara hizmet vermektedir.

4. Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi,3. yüzyıldan kalma bir Süryani Ortodoks dini yapısıdır. Bu tarihi mekanda Arap mimarisinin etkileri görülmektedir. Burası Diyarbakır’ın Eski Kent bölgesine çok yakın bir konumdadır. Kilise bir zamanlar Doğu patriğinin evi olarak da hizmet vermiştir. Meryem Ana Kilisesi, “Dilek duvarı” ve Meryem’in Göğe Kabulü etkinlikleri ile ön plana çıkmaktadır. Koressos Dağı üzerinde yer alan kilise, Diyarbakır’ın en eski dini yapılarından birisi olmaktadır.Meryem Ana Kilisesi ziyaretçilere açıktır. Bu yüzden özel bir izne gerek yoktur.

5. Se’man Köşkü

Se’man Köşkü, Diyarbakır’ın en geniş ve ferah alanlarından birisine sahiptir. Burası 15. yüzyılda Hac ziyaretine gidenler için bir durak ve askerler için barınma yeri olmuştur. Mekan, sonradan inşa edilen büfeler, dinlenme merkezleri ve diğer tesisler ile tam hizmet veren bir loca haline gelmiştir. Köşk Akkoyunlular döneminde inşa edilmiştir. Yapının duvarlarında Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma yazılar ve resimler sergilenmektedir. Se’man Köşkü’ne giriş ücretsizdir. İç avlusu kalabalık oturmalar için idealdır. Dış kısmındaki verandalar ve kafeteryada yeme-içme hizmeti vermektedir.

https://www.sondakika.com/haber/haber-diyarbakir-in-buram-buram-tarih-kokan-cazibe-15044609/